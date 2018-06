vor 22 Min.

Nach tödlicher Verfolgungsjagd: Verdächtiger gestorben Panorama

Blumen und Kerzen erinnern am Unglücksort in Berlin an die unbeteiligte 22-Jährige, die bei der Verfolgungsjagd getötet wurde.

Mutmaßliche Werkzeugdiebe auf der Flucht vor der Polizei hinterlassen am Mittwochabend mit ihrem Auto in Berlin eine Spur der Verwüstung, eine Studentin stirbt. Nun hat sich die Zahl der Todesopfer erhöht.

Nach dem Tod einer unbeteiligten jungen Frau bei einer wilden Verfolgungsjagd in Berlin ist auch einer der Männer aus dem Fluchtauto gestorben.

Der 18 Jahre alte Beifahrer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mitteilte. Er soll am Mittwochabend mit zwei anderen Männern Werkzeug aus einem Auto gestohlen haben, bevor es zu der verheerenden Fluchtfahrt kam. Beim Versuch, den Polizisten mit hoher Geschwindigkeit zu entkommen, prallten die mutmaßlichen Täter mit ihrem Auto an einer Kreuzung gegen mehrere Autos. Bei der Kollision wurde die 22-jährige Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt. Zwei weitere Autofahrerinnen wurden verletzt, ebenso die drei mutmaßlichen Täter.

Am Unfallort erinnerten am Freitag Blumen, Kerzen und eine weiße Pappfigur an die 22-Jährige. "Wir trauern um Dich. Und bedauern deinen sinnlosen Tod", stand auf einem Zettel, den jemand an einem Stromkasten angebracht hatte. "Motorisierte Gewalt stoppen", war auf einem weiteren Schild zu lesen. Am Donnerstagabend hatte es an der Kreuzung eine Mahnwache gegeben.

Gegen den 27-jährigen Hauptverdächtigen und Fahrer des Fluchtautos war am Donnerstagabend Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Verdachts eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge sowie wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen worden. Der Haftbefehl wurde dem Mann im Krankenhaus verkündet. Der 27-Jährige sowie ein 14 Jahre alter Verdächtiger wurden in der Klinik von der Polizei bewacht. (dpa)

Tweet der Staatsanwaltschaft

