vor 2 Min.

Nach über 10 Jahren: Erscheint bald ein neues Rammstein-Lied?

Kurze Videoclips auf Spotify weisen auf die Veröffentlichung des neuen Musikvideos von Rammstein hin. Es könnte der erste Single-Titel aus dem neuen Album sein.

Das neue Rammstein-Album soll im April 2019 erscheinen. Auf Spotify und Instagram hat die Band kurze Ausschnitte aus ihrem neuen Musikvideo veröffentlicht, zusammen mit dem Datum 28.03.2019 in römischen Ziffern. Es wird spekuliert, dass die Fans am morgigen Donnerstag das neue Video zu sehen bekommen, und damit den erste Rammstein-Song seit über zehn Jahren.

Neues Musikvideo: Rammstein nutzt Video-Loops auf Spotify

Auf Spotify liefern seit dem Wochenende kleine so genannte Video-Loops von nicht mehr als ein paar Sekunden Hinweise. Normalerweise gibt es in dieser Form sonst kleine Ausschnitte aus den Videos zu bestimmten Songs, die von Spotify-Nutzern auf dem Smartphone aktiviert werden. Rammstein hat für die Vorstellung ihres neuen Videos bei Spotify Songs mit kurzen Ausschnitten daraus für einen Werbeeffekt ausgestattet.

Die kleinen Videos passen thematisch zu den verwendeten Tracks. So ist bei "Keine Lust" eine gelangweilte Frau zu sehen, bei "Ich tu dir weh" wird ein Kopf abgetrennt. Und dazu im Hintergrund der Termin 28.03.2019 in römischen Ziffern.

Neuer Rammstein-Song: Fans spekulieren über den Titel

Gerüchten zufolge könnte die erste Single "Deutschland" heißen, andere Quellen wiederum behaupten, der neue Song hätte den Titel "Du hast viel geweint" und das kommende Album würde "Deutschland" betitelt. Unter dem Hashtag #duhastvielgeweint postete die Band selbst auf Instagram Fotos von Dreharbeiten.

Rammstein: Heißt das neue Lied "Du hast viel geweint?" oder "Deutschland"?

Auch ein Teaser aus dem Video, der am 25. März auf Instagram veröffentlicht wurde, trägt den Hashtag #duhastvielgeweint. Am 26. März wurde allerdings eine weitere Ankündigung gepostet, die nur das Wort "Deutschland" und den Hinweis auf den 28.03.2019 enthält. Das Rätsel wird wohl am Donnerstag gelüftet werden.

Vor fast zehn Jahren erschien die letzte Platte von Rammstein, vergangenen November kündigte die Rockband eine Europatour im Sommer 2019 an. Beim Vorverkaufsstart am 8. November 2018 sollen die Tickets für die Tour-Termine in Deutschland schon nach vier Stunden restlos ausverkauft gewesen sein. Der Server des Ticketanbieters Eventim brach wegen den vielen Anfragen kurzzeitig zusammen. (AZ)

