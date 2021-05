Let’s Dance 2021, Folge 11 gestern: Tänze der Kandidaten in Live-Show 9

"Let’s Dance" 2021 ging gestern Abend mit Folge 11, der 9. Live-Show, weiter. Hier im Artikel erfahren Sie alles über die Tänze der Kandidaten der gestrigen Ausgabe.

"Let’s Dance" 2021 ging gestern in die nächste Runde. Unter dem Motto "Magic Moments" zeigten die verbliebenen Kandidaten gestern in Folge 11 ihre Tänze. Außerdem standen gestern die Tanz-Battles an, bei denen jeweils zwei prominente Hobby-Tänzer gegeneinander antraten.

Besonders freuen konnte sich Kandidat Nicolas Puschmann: Nachdem Ilse DeLange die Sendung leider krankheitsbedingt verlassen musste, rückte der in der vergangenen Woche ausgeschiedene Teilnehmer nach und darf nun doch weiter um den Titel "Dancing Star" 2021 kämpfen.

Hier in unserem Nachbericht erfahren Sie alles Wichtige über die Kandidaten und Tänze in Folge 11, Live-Show 9.

"Let’s Dance" gestern in Live-Show 9: Tänze der Kandidaten in Folge 11

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Tänze der Kandidaten

Zunächst traten die Teilnehmer im direkten Tanz-Duell mit außergewöhnlichen Tänzen gegeneinander an. Das waren die Duelle und Tänze der gestrigen Ausgabe:

Valentina Pahde gegen Lola Weippert mit einem Bollywood-Tanz zu "Jogi" von Panjabi MC

gegen mit einem Bollywood-Tanz zu "Jogi" von Nicolas Puschmann gegen Auma Obama mit einem Streetdance zu "RITMO" von Black Eyed Peas und J Balvin

gegen mit einem Streetdance zu "RITMO" von und J Balvin Rúrik Gíslason gegen Simon Zachenhuber mit einem Flamenco zu "Don't Let Me Be Misunderstood" von Chico, The Gypsies und Leo Rojas

Zudem zeigten die Promi-Tänzer gemeinsam mit ihren Profi-Partnern Tänze unter dem Motto "Magic Moments". Zu diesen Songs schwebten die Paare gestern übers Parkett:

Valentina Pahde und Valentin Lusin mit dem Freestyle zu "You & Me (Flume Remix)" von Disclosure und Eliza Doolittle

und mit dem zu "You & Me (Flume Remix)" von Disclosure und Rúrik Gíslason und Renata Lusin mit dem Freestyle zu "Circle Of Life" von Carmen Twillie und Lebo M .

und mit dem zu "Circle Of Life" von Carmen Twillie und . Auma Obama und Andrzej Cibis mit dem Freestyle zu "Feeling Good" von Nina Simone und "La Negra Tiene Tumbao" von Celia Cruz

und mit dem zu "Feeling Good" von und "La Negra Tiene Tumbao" von Celia Cruz Simon Zachenhuber und Patricija Belousova mit dem Freestyle zu "Mama" von Pizzera und Jaus

und mit dem zu "Mama" von Pizzera und Jaus Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov mit dem Freestyle zu "I'm Coming Out" von Diana Ross und "Ain't No Mountain High Enough" von Marvin Gaye und Tammi Terrell

und mit dem zu "I'm Coming Out" von und "Ain't No Mountain High Enough" von und Lola Weippert und Christian Polanc mit dem Freestyle zu "Never Enough" von Loren Allred und "Rewrite The Stars" von Zac Efron und Zendaya

Wer musste gehen?

Lola Weippert musste die Show gestern verlassen.

