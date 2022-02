"Nachricht von Mama": Sendetermine, Darsteller, Übertragung

"Nachricht von Mama" ist eine tragikomische Serie über das Leben mit Krebs. Wir informieren Sie hier über Sendetermine, Darsteller und Übertragung. Gibt es eine Wiederholung?

Sat.1 setzt mit der Serie "Nachricht von Mama" während seiner "#MutMachWoche" ein besonderes Zeichen für das Leben mit Krebs. Zum Weltkrebstag 2022 am 4. Februar werden gemeinsam mit der größten digitalen Selbsthilfegruppe in Deutschland, yeswecan!cer, eine Woche lang #MutMachGeschichten zum Thema erzählt. "Nachricht von Mama" ist eine Deutschland-Premiere, die Anfang 2021 in Hamburg gedreht wurde.

Inspiriert wurde die tragikomische Serie von einer Mutter, die ihrer Tochter zahlreiche Videobotschaften hinterlassen hat und deren Geschichte durch die „Oprah Winfrey Show“ bekannt wurde.

"Nachricht von Mama": Die Sendetermine

Die Serie mit insgesamt acht Folgen geht am Montag, 7. Februar 2022, bei Sat.1 an den Start. Sendebeginn ist 20.15 Uhr. Jeden Montag laufen zwei Folgen:

Folge 1: 7.2.2022

Folge 2: 7.2.2022

Folge 3: 14.2.2022

Folge 4: 14.2.2022

Folge 5: 21.2.2022

Folge 6: 21.2.2022

Folge 7: 28.2.2022

Folge 8: 28.2.2022

Besetzung bei "Nachricht von Mama": Welche Schauspieler sind im Cast?

Jessica Ginkel als Elli

als Elli Golo Euler als Ellis Mann

Hinter der Kamera waren aktiv:

Regie: Felix Binder , Suki Maria Roessel

, Suki Maria Roessel Buch: Suki Maria Roessel, Sabine Leipert , Claudia Leins

, Produzent: Carsten Kelber , Christian Ulmen

, Ausführende Produzentin: Ina-Christina Kersten

Redaktion Sat.1 : Tina Ermuth

Die Serie ist eine Produktion der Pyjama Pictures GmbH.

Handlung: Worum geht es bei "Nachricht von Mama"?

Die tragikomische Serie "Nachricht von Mama" handelt von einer Mutter, die ihrer Tochter unzählige Videobotschaften hinterlassen hat. Die wahre Geschichte dahinter wurde durch die "Oprah Winfrey Show" bekannt.

"Dass ich sterbe, damit habe ich mich abgefunden. Aber nicht damit, dass ich euch allein lasse. Mit diesen Videos habt ihr mich immer noch ein bisschen bei euch – wenn ihr wollt." Dies sind die Worte einer jungen Mutter, die ihrem Mann und der ganzen Familie hunderte von selbstgedrehten Botschaften für die Zeit nach ihrem Krebstod hinterlassen hat. Sie strahlen Humor, Liebe und Lebensfreude aus - Elli steht damit ihrer Familie bei allen möglichen und auch unmöglichen Gelegenheiten zur Seite.

Übertragung von "Nachricht von Mama" im TV oder Stream. Gibt es eine Wiederholung?

Falls Sie gern das konventionelle TV-Erlebnis mögen, können Sie "Nachricht von Mama" ganz normal im linearen Fernsehprogramm von Sat.1 verfolgen. Die Übertragung läuft natürlich auch - zeitgleich - Joyn, dem Streamingdienst der Mediengruppe.

Wenn Sie es aber individueller mögen und beispielsweise den Zeitpunkt gern selbst bestimmen wollen, sind sie ebenfalls bei Joyn in besten Händen. Dieser Streaminganbieter liefert Ihnen auch für einen bestimmten Zeitraum die Wiederholung.

Der Basisdienst von Joyn ist kostenlos. Wer es gern etwas komfortabler hat, kann auch die Premium-Version Joyn Plus abonnieren, die ersten 30 Tage sind gratis. Für 6,99 Euro im Monat bietet der Streamingdienst nach eigenen Angaben eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien", mehr als 70 Live-TV-Sender (einschließlich achtmal Pay-TV), immer wieder neue Originale und Exklusiv-Inhalte sowie Werbefreiheit und "brillante HD-Qualtät. Das Abo ist monatlich kündbar.

Joyn ist der gemeinschaftliche Streamingdienst des TV-Unternehmens ProSieben-Sat.1 - zu der im bayerischen Unterföhring angesiedelten Gruppe zählen auch ProSieben MAXX, sixx, Kabel 1, Kabel 1 Doku, Sat.1 Gold, Maxdome, wetter.com, fem.com und Gallileo.tv.