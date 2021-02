vor 16 Min.

Nächste Sonnenfinsternis in Deutschland: Termin und Uhrzeit im Juni

Wann findet die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland statt? Alles zum Termin im Juni und zur Uhrzeit finden Sie hier.

Von Monique Neubauer

Eine Sonnenfinsternis ist ein astronomisches Ereignis, bei dem die Sonne von der Erde aus gesehen durch den Mond teilweise oder ganz verdeckt wird. Der Schatten dieses Ereignisses streicht dabei über die Erde.

Wann die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen ist und zu welcher Uhrzeit sich Astronomie-Begeisterte freuen können, lesen Sie in diesem Artikel.

Nächste Sonnenfinsternis in Deutschland: Termin am 10. Juni und Uhrzeit

Am 10. Juni 2021 wird die nächste Sonnenfinsternis stattfinden. Diese ringförmige Sonnenfinsternis wird sich hauptsächlich in der nördlichen Polarregion abspielen. In Deutschland wird die Bedeckung allerdings nur klein sein. Die größte Verfinsterung wird im Norden in List auf Sylt zu sehen sein.

Mehr als sechs Jahre nach der Sonnenfinsternis vom 20. März 2015 kann wieder eine Sonnenfinsternis im deutschsprachigen Raum beobachtet werden. Schützen Sie allenfalls Ihre Augen und schauen Sie niemals ohne geeigneten Augenschutz in die Sonne, da das bleibende Schäden hervorrufen kann. Die nächste Sonnenfinsternis, die im deutschsprachigen Raum sichtbar sein wird, wird am 25. Oktober 2022 stattfinden.

Finsternis am 10. Juni 2021 - Wie entsteht eine Sonnenfinsternis?

Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen und der Mond die Sonne bedeckt. Dies tritt dann ein, wenn der Mond sich nahe einem der zwei Schnittpunkte von Mondbahn und Ekliptik-Ebene befindet. Damit es zu einer Sonnenfinsternis kommt, muss Neumond sein. Jedoch kommt es nicht bei jedem Neumond zu einer Sonnenfinsternis, da der Mond meistens nördlich oder südlich an der Sonne vorbei zieht. Bis eine neue Sonnenfinsternis entsteht, vergeht ein halbes Finsternisjahr, was 173,31 Tagen entspricht.

Eine totale Sonnenfinsternis ist nie auf der gesamten Tagseite der Erde zu sehen. Der Kernschatten des Mondes - der Bereich, in dem eine Sonnenfinsternis total ist - bedeckt immer nur einen Teil der Erdoberfläche. Dies entspricht circa einem Streifen von etwa 300 Kilometer Breite. Zum Vergleich: Bayern misst von Norden nach Süden etwa 350 Kilometer.

Phasen einer Sonnenfinsternis: Die vier Kontakte

Eine Sonnenfinsternis hat vier verschiedene Phasen - die sogenannten vier Kontakte. Der erste Kontakt entsteht, wenn der Neumond die Sonnenscheibe erstmals berührt und somit die partielle Phase beginnt. Wenn der Mond die Sonnenscheibe vollständig bedeckt, spricht man vom zweiten Kontakt. Dieser Moment heißt totale Phase. Der zweite Kontakt kann aber auch stattfinden, wenn der Mond sich zwar vollständig vor der Sonne befindet, aber noch ein heller Ring um ihn herum zu sehen ist: die ringförmige Phase. Beim dritten Kontakt werden wieder Teile der Sonnenscheibe sichtbar und der Mond befindet sich nicht mehr vollständig vor der Sonnenscheibe. Es wird wieder zur partiellen Phase gewechselt. Wenn der Neumond die Sonne zuletzt berührt, spricht man vom vierten Kontakt. Danach ist die Finsternis beendet.

