vor 20 Min.

Nächste Woche kommt der Sommer zurück - die Hitze nicht Panorama

Nach dem Regen am Wochenende gibt es wieder Liegestuhlwetter.

Am Wochenende gibt es in Augsburg viel Regen und vereinzelt Gewitter. Danach kommt der Sommer zurück - richtig heiß wird es allerdings nicht mehr.

Der Sommer kommt wieder: Nach einem kühlen Wochenende gibt es in der letzten Augustwoche noch einmal trockene Luft und viel Sonnenschein.

Zuvor sorgt frische Meeresluft am Wochenende dafür, dass die Temperaturen teilweise nicht einmal mehr auf 20 Grad ansteigen: 16 bis 22 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für diesen Samstag voraus, dazu kommen Schauer sowie Gewitter im Norden und Nordwesten.

Kalte Meeresluft zieht am Freitag über Bayern

Die kalte Meeresluft zieht von Nordwesten her über Bayern. Im Alpenraum bleibt es etwas länger kalt, da ein Tief über Oberitalien die Kaltfront kurzzeitig zurückhält, so der DWD. Im Südosten Bayerns regnet es längere Zeit. Nachts erwarten die Meteorologen höchstens 6 bis 12 Grad. In Schwaben kann es zu Gewittern und Starkregen kommen.

Schon etwas besser sieht der Sonntag aus, zwischen Wolken blitzt vor allem im Westen und Südwesten die Sonne durch, es wird etwas wärmer bei 17 bis 22 Grad. Schauer gibt es noch in Küstennähe und im Südosten. Nachts dagegen sinken die Temperaturen noch weiter auf 4 bis 11 Grad.

Der Sommer kommt zurück, aber ohne Hitze

Nach dem kühlen und wolkigen Wochenende kommt nächste Woche der Sommer zurück, aber mit gemäßigten Temperaturen. Eine Hitzewelle mit Temperaturen von über 30 Grad wie in den vergangenen Wochen wird es nicht mehr geben.

8 Bilder Hitzewelle 2018: Das Wetter in Deutschland spielt verrückt Bild: Stefan Sauer (dpa)

Die Höchsttemperaturen in Augsburg liegen kommende Woche bei 22 bis 26 Grad. Laut einer Vorhersage von wetterkontor.de können es am Mittwoch sogar bis zu 28 Grad werden.

So wird das Wetter im Großraum Augsburg:

Samstag Vormittags wolkig, aber noch trocken, später viel Regen und Wind

Vormittags wolkig, aber noch trocken, später viel Regen und Wind Sonntag Bewölkt mit etwas Sonnenschein, Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad

Bewölkt mit etwas Sonnenschein, Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad Montag Heiter und sonnig, es hört auf zu regnen und die Temperaturen steigen tagsüber wieder auf über 20 Grad

Heiter und sonnig, es hört auf zu regnen und die Temperaturen steigen tagsüber wieder auf über 20 Grad Dienstag Vereinzelt wolkig, ansonsten viel Sonnenschein, Höchsttemperaturen von 26 Grad.

Vereinzelt wolkig, ansonsten viel Sonnenschein, Höchsttemperaturen von 26 Grad. Mittwoch Der wärmste Tag der Woche, bis zu 28 Grad in Augsburg. Danach wird es aber auch schon wieder kälter und regnerischer

(AZ/dpa)

Themen Folgen