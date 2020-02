vor 22 Min.

Nächstes Wochenende Oscars 2020: Nominierungen, Datum, deutsche Zeit, Live-Übertragung

Oscars 2020: Hier geben wir eine Übersicht über alle Nominierungen - die komplette Liste. Außerdem gibt es Infos zu Datum, deutsche Zeit, TV-Übertragung und Live-Stream.

Es wird spannend: Ein kleiner Goldjunge namens "Oscar" wird auch 2020 vergeben - am 9. Februar 2020 in Los Angeles. Doch schon am 13.1.2020 wurden die mit Spannung erwarteten Nominierungen verkündet. Die wichtigsten haben wir für Sie weiter unten zusammengefasst.

Alle Infos zur Oscar-Verleihung rund um alle Nominierungen, Datum, deutsche Zeit und Übertragung im TV und Live-Stream bekommen Sie hier.

Oscars 2020: Datum, deutsche Zeit

Die Oscars 2020 werden am Sonntag, 9. Februar, in Los Angeles im Dolby Theatre überreicht. Es wird die 92. Verleihung sein. Weil Kalifornien wegen der Zeitverschiebung neun Stunden hinten dran ist, wird die Verleihung in Deutschland erst am Morgen des 10. Februars zu sehen sein - in der Nacht ab 2 Uhr.

Oscars 2020: Nominierungen für bester Film, bester Schauspieler, beste Schauspielerin

Am Montag, 13. Januar 2020, wurden die Nominierungen bekanntgegeben. Anders als bei den Golden Globes werden auch viele technische Aspekte der Filmwerke mit einem Award ausgezeichnet. Insgesamt gibt es 24 Kategorien. Alle Nominierungen der Oscars 2020 finden Sie hier:

Bester Film

"Marriage Story"

"1917"

"Once upon a time in Hollywood "

" " Parasite "

" "Little Women"

"Joker"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

" Ford V Ferrari "

Bester Hauptdarsteller

Antonio Banderas ("Leid und Herrlichkeit")

("Leid und Herrlichkeit") Leonardo Di Caprio ("Once upon a Time in Hollywood ")

") Adam Driver ("Marriage Story")

Joaquin Phoenix ("Joker")

("Joker") Jonathan Pryce ("Die zwei Päpste")

Beste Hauptdarstellerin

Cynthia Erivo ("Harriet")

("Harriet") Scarlett Johansson ("Marriage Story")

("Marriage Story") Saoirse Ronan ("Little Women")

("Little Women") Charlize Theron ("Bombshell")

("Bombshell") Renee Zellweger ("Judy")

Bester Nebendarsteller

Tom Hanks

Anthony Hopkins

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt

Beste Nebendarstellerin

Kathy Bates

Laura Dern

Scarlett Johansson

Florence Pugh

Margot Robbie

Alle Nominierungen der Oscar-Verleihung 2020: Nominierte für Regie, Drehbuch, Kamera, Musik und mehr

Beste Regie

Martin Scorsese : "The Irishman"

: "The Irishman" Todd Phillips : "Joker"

: "Joker" Sam Mendes : "1917"

: "1917" Quentin Tarantino : "Once upon a time in Hollywood "

: "Once upon a time in " Bong Joon-hoo: " Parasite "

Bestes adaptiertes Drehbuch: Die Nominierungen 2020

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little Women"

"Die zwei Päpste

Bestes Originaldrehbuch: Die Nominierungen 2020

"Knives Out"

"Marriage Story"

"1917"

"Once Upon a Time ... in Hollywood "

" " Parasite "

Beste Kamera: Die Nominierungen 2020

"The Irishman"

"Joker"

"The Lighthouse"

"1917"

"Once Upon a Time ... in Hollywood "

Beste Filmmusik: Die Nominierungen 2020

Hildur Guðnadóttir ("Joker")

Alexandre Desplat ("Little Women")

("Little Women") Randy Newman („Marriage Story“)

(„Marriage Story“) Thomas Newman ("1917")

("1917") John Williams (" Star Wars : Der Aufstieg Skywalkers")

Bester Filmsong: Die Nominierungen 2020

"I Can’t Let You Throw Yourself Away" ( Randy Newman )

) "I'm Gonna Love Me Again" ( Elton John und Taron Egerton )

und ) "I‘m Standing With You" ( Chrissy Metz )

) "Into the Unknown" (Idina Menzel und Aurora)

und Aurora) "Stand Up" ( Cynthia Erivo )

Bester Schnitt: Die Nominierungen 2020

" Le Mans 66"

66" "The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

" Parasite "

Bestes Kostümdesign: Die Nominierungen 2020

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little Women"

"Once Upon a Time ... in Hollywood "

Bestes Szenenbild

"1917"

"The Irishman"

"JoJo Rabbit"

"Once Upon a Time in Hollywood "

" " Parasite "

Bestes Make-Up und Frisuren

"Bombshell"

"Joker"

"Judy"

"Maleficent: Mächte der Finsternis"

"1917"

Bester Ton

"Ad Astra"

"Joker"

"1917"

" Le Mans 66"

66" "Once Upon a Time in Hollywood "

Bester Tonschnitt

"1917"

"Joker"

" Le Mans 66"

66" "Once Upon a Time in Hollywood "

" " Star Wars : Der Aufstieg Skywalkers"

Beste visuelle Effekte

"1917"

"Avengers Endgame"

"The Irishman"

"Der König der Löwen"

" Star Wars : Der Aufstieg Skywalkers"

Oscars 2020, Nominierungen - komplette Liste: Animationsfilm, Kurzfilm, Dokumentation, internationaler Film

Bester Animationsfilm

"Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt"

"Ich habe meinen Körper verloren"

"Klaus"

"Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer"

"A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando"

Bester animierter Kurzfilm

"Daughter"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"

Bester Kurzfilm

"Brotherhood"

" Nefta Football Club"

Football Club" " Saria "

" "A Sister"

"The Neighbors’ Window"

Bester Dokumentarfilm

"American Factory"

"The Cave"

" The Edge of Democracy"

of Democracy" "For Sama"

"Honeyland"

Bester dokumentarischer Kurzfilm

"In the Absence"

"Life Overtakes Me"

"Learning to Skateboard in a Warzone ( If You’re a Girl)"

a Girl)" "St. Louis Superman"

"Walk, Run, ChaCha"

Bester fremdsprachiger Film

" Corpus Christi " (Polen)

" (Polen) "Honeyland" ( Nordmazedonien )

) "Leid und Herrlichkeit" ( Spanien )

) " Parasite " ( Südkorea )

" ( ) "Die Wütenden – Les Misérables " ( Frankreich )

Oscars 2020: Live-Übertragung im TV und Stream

Der Sender ProSieben überträgt wie seit vielen Jahren gewohnt die Oscar-Verleihung aus Los Angeles. Wie üblich werden Oscar-prämierte Filme vorab gezeigt und ein Oscar-Countdown live vom roten Teppich geben. Die Live-Übertragung beginnt um 2 Uhr deutscher Zeit (Kalifornien 17 Uhr).

Vom roten Teppich liefert die Academy außerdem einen Stream auf Twitter: Den gab es schon 2019 auf dem Account @TheAcademy. (AZ)

Themen folgen