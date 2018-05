11:34 Uhr

"Nahezu täglich" neue Giftquallen auf Mallorca Panorama

Auf Mallorca werden weiterhin Giftquallen angeschwemmt. Wie der deutschsprachige Lokalsender "Inselradio" berichtet, würde "nahezu täglich" neue Tiere entdeckt.

Starke Strömungen hatten vor zehn Tagen mehrere "Portugiesische Galeeren" an Stränden Mallorcas angeschwemmt und dort sogar Badeverbote ausgelöst. Die Portugiesische Galeere ist nicht im Mittelmeer heimisch. Experten gingen davon aus, dass die Giftquallen vom Atlantik durch die Straße von Gibraltar an die Küste gespült wurden.

Wie der deutschsprachige Lokalsender "Inselradio" berichtete, würden auch weiterhin "nahezu täglich" Exemplare der Giftqualle entdeckt. Am Montag etwa habe ein Mitarbeiter der Stadtwerke Emaya ein Tier an Palmas Strand Es Molinar gefunden. Später seien auch Exemplare in Can Pastilla und an der Playa de Pama in Höhe von Balneario 7 angespült worden.

Die Portugiesische Galeere ist eine Quallenart, die aus einer Kolonie voneinander abhängiger Polypen besteht. Die bläulich schimmernden Tiere haben teils meterlange Tentakeln. Ihr Gift kann kleinere Fische töten, Menschen im Normalfall jedoch nicht. Der Kontakt mit dieser Quallenart kann aber extreme Schmerzen verursachen.

Die Portugiesische Galeere schwimmt, anders als andere Quallen, an der Oberfläche. Man kann sie daher beim Schwimmen oder vom Strand aus leicht entdecken. Zudem gehen Fachleute davon aus, dass sich das Problem der Giftquallen an Mallorcas Stränden bald erledigt haben wird. Bei einer gewissen Wassertemperatur ab etwa 25 Grad sterben die Portugiesischen Galeeren ab - und das Mittelmeer rund um die spanische Ferieninsel erwärmt sich in den vergangenen Wochen zunehmend.

Im Februar waren bei einer Attacke der Quallen in Thailand 23 Badegäste ins Krankenhaus gebracht worden. Allgemein gültige Erste-Hilfe-Maßnahme für Physalia-Stiche gibt es nicht, empfohlen werden unverdünnter Essig und verschiedene Essig-Rezepturen. (AZ)

