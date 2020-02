vor 33 Min.

"Narcos: Mexico", Staffel 2 - Folgen, Besetzung und Cast, Trailer zur Serie

Staffel 2 von "Narcos: Mexico" ist auf Netflix verfügbar. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer in unserer Übersicht.

Seit Mitte Februar ist "Narcos: Mexico" mit Staffel 2 auf Netflix zu sehen. Die Serie über mexikanische Drogenbosse und ihre Machenschaften ist ein Spin-Off der beliebten Produktion "Narcos". Alle Infos zu Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer gibt es hier.

"Narcos: Mexico" Staffel 2: Wann war Start?

Die Produktion der neuen Folgen von "Narcos: Mexico" startete bereits im Dezember 2018 in Mexico City. Staffel 2 ist seit dem 13. Februar 2020 bei Netflix verfügbar.

"Narcos: Mexico", Staffel 2: Handlung und Folgen

Im Trailer zu "Narcos: Mexico" Staffel 2 ist Gangsterboss Gallardo (Diego Luna) zu sehen, wie er gemeinsam mit seiner Familie am Tisch sitzt. Was er nicht weiß: Das Festessen im Kreis seiner Vertrauten wird von der US-amerikanischen Anti-Drogen-Behörde DEA abgehört. Außerdem ziehen einige seiner Familienmitglieder versteckt unter dem Esstisch ihre Waffen. Die neuen Folgen von "Narcos: Mexico" scheinen also spannend zu werden.

Staffel eins der Serie handelte von dem Aufstieg des Drogenbarons Felix Gallardo in den frühen 1980er Jahren. Sie stellt damit also ein Reboot der Originalserie dar, die das Drogenimperium von Pablo Escobars Medellin-Kartell thematisiert.

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast von "Narcos: Mexico"?

Bislang wurde nur ein kleiner Teil des aktuellen "Narcos: Mexico"-Casts bekannt gegeben. Mit dabei sind bei der zweiten Staffel der Gangster-Serie unter anderem diese Schauspieler:

Félix Gallardo ( Diego Luna )

( ) Kiki Camarena ( Michael Peña )

( ) Walt Breslin (Scoot McNairy)

"Narcos: Mexico", Staffel 2 im Netflix-Stream: Trailer

