Narcos: Mexico, Staffel 3: Start, Handlung, Besetzung – Das ist bekannt

Zwar fehlt noch die offizielle Mitteilung von Netflix, doch ein Schauspieler hat bereits verraten, dass es eine Staffel 3 von "Narcos: Mexico" geben soll. Alles was bisher bekannt ist.

"Narcos: Mexico" soll mit einer dritten Staffel zurückkehren. Doch bisher fehlt noch die offizielle Bestätigung von Netflix. Was aber bisher bekannt ist, erfahren Sie in unserer Übersicht.

"Narcos: Mexico": Staffel 3 schon in Produktion?

Wenig ist bisher bekannt, doch der puertoricanische Rapper und Schauspieler Benito Antonio Martínez Ocasio alias Bad Bunny hat in einem Interview mit der Zeitschrift Rolling Stone erzählt, dass er bereits Anfang des Jahres einige Szenen als Nebendarsteller einer neuen "Narcos"-Staffel gedreht haben soll. Wie überall, wurden die Dreharbeiten wegen Corona unterbrochen, er hoffe aber, seine Rolle vor Ende des Jahres abdrehen zu können.

Das ist an sich nicht ungewöhnlich. Auch andere Serien gingen bereits vor offizieller Ankündigung in die Produktion. Jetzt heißt es also nur warten, bis Netflix offiziell bestätigt, dass es eine dritte Staffel geben wird.

Worum geht es in "Narcos: Mexico"?

Bei "Narcos: Mexico" handelt es sich um eine Spin-Off-Serie von "Narcos". In der Urpsrungs-Serie geht es um den Drogenhandel rund um Pablo Escobar in Kolumbien. Bei "Narcos: Mexico" geht es dagegen - wie der Name schon verrät - um mexikanische Drogenkartelle. Im Speziellen dreht sich die Serie um den Aufstieg des Guadalajara-Kartells unter Félix Gallardo (Diego Luna).

Wann ist der Start von Staffel 3 von "Narcos: Mexico"?

Staffel 2 startete diesen Februar bei Netflix. Wenn man also davon ausgeht, dass Anfang des Jahres schon für Staffel 3 von "Narcos: Mexico" gedreht wurde und dann aber Corona die Dreharbeiten unterbrach, wird die Serie wohl nicht Anfang 2021 starten. Da es auch noch keine offizielle Bestätigung seitens Netflix gibt, kann man nur spekulieren, wann Staffel 3 erscheint.

Cast und Besetzung: Schauspieler von "Narcos: Mexico"

Hauptdarsteller Diego Luna wird wohl auch in Staffel 3 auftauchen. Das sind die anderen Schauspieler von "Narcos: Mexico":

Félix Gallardo ( Diego Luna )

( ) Kiki Camarena ( Michael Peña )

( ) Walt Breslin (Scoot McNairy)

(Scoot McNairy) unbekannte Rolle (Benito Antonio Martínez Ocasio)

Lesen Sie dazu auch: "Narcos: Mexico", Staffel 2 - Folgen, Besetzung und Cast, Trailer zur Netflix-Serie

