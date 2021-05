Staffel 3 von "Narcos: Mexico": Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

"Narcos: Mexico" wird mit einer dritten Staffel fortgesetzt - es gibt aber einen Abgang. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen.

"Narcos: Mexico" soll mit einer Staffel 3 zurückkehren. Für Fans von Diego Luna gibt es aber eine schlechte Nachricht. Was bisher dazu bekannt ist, erfahren Sie in unserer Übersicht.

"Narcos: Mexico", Staffel 3: Wann ist der Start auf Netflix in Deutschland?

Staffel 2 startete im Februar 2020 bei Netflix. Das Start-Datum für Staffel 3 von "Narcos: Mexico" ist noch nicht bekannt. Fans müssen sich aber wohl etwas gedulden. Wegen Corona mussten die Dreharbeiten zwischenzeitig unterbrochen werden.

Worum geht es in "Narcos: Mexico"?

Bei "Narcos: Mexico" handelt es sich um eine Spin-Off-Serie von "Narcos". In der Urpsrungs-Serie geht es um den Drogenhandel rund um Pablo Escobar in Kolumbien. Bei "Narcos: Mexico" geht es dagegen - wie der Name schon verrät - um mexikanische Drogenkartelle. Im Speziellen dreht sich die Serie um den Aufstieg des Guadalajara-Kartells unter Félix Gallardo (Diego Luna).

Cast und Besetzung: Schauspieler von "Narcos: Mexico"

Hauptdarsteller Diego Luna wird die Serie in Staffel 3 verlassen. Das sind die anderen Schauspieler von "Narcos: Mexico":

Félix Gallardo ( Diego Luna )

( ) Kiki Camarena ( Michael Peña )

( ) Walt Breslin (Scoot McNairy)

(Scoot McNairy) unbekannte Rolle (Benito Antonio Martínez Ocasio)

