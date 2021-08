"Kampf der Realitystars" 2021: Narumol David im Porträt.

Kampf der Realitystars läuft im TV, und Narumol David wird als Kandidatin dabei sein. Lesen Sie hier alle Infos zu der 55-Jährigen im Porträt.

Kampf der Realitystars ist mit Staffel 2 am Start, und die Kandidaten sind bereits bekannt. Auch Narumol David, bekannt aus "Bauer sucht Frau", wird sich den Challenges in der Sonne stellen und ihre Hofleben für zwei Wochen gegen den Strand eintauschen. Insgesamt versuchen 25 Kandidaten, das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen.

"Kampf der Realitystars" 2021: Kandidatin Narumol David im Porträt

Narumol David wurde am 17. Mai 1965 in Thailand geboren. Der aus Songkha stammende Reality-TV-Star wurde durch die Teilnahme bei der 5. Staffel von "Bauer sucht Frau" bekannt, wo sie mit Sprüchen wie "Ich bin fick und fertig", etliche Fans in ihren Bann gezogen hat. Mit ihrer liebevollen Art und ihrem damals noch etwas holprigem Deutsch konnte sich sich auf etlichen sozialen Plattformen eine Fanbase aufbauen. Auf Instagram beispielsweise hat die 55-Jährige rund 3000 Abonnenten und postet sporadisch Bilder von sich im Urlaub oder gemeinsame Bilder von Josef und ihr.

Sie ist auch auf Facebook aktiv. Dort gibt sie als religiöse Ansicht Buddhismus an.

Narumol David bei "Kampf der Realitystars" 2021

Narumol hat laut RTL insgesamt drei Kinder: Jack und Jenny aus früheren Partnerschaften und Jorafina aus der gemeinsamen Ehe mit Josef. Ihr Sohn Jack lebt in Thailand, Jenny und Jorafina leben in Deutschland. Während ihrer Teilnahme an "Bauer sucht Frau" gab es am Anfang einige Verständigungsschwierigkeiten zwischen Bauer Josef und Narumol, doch die beiden kamen sich trotzdem näher. Auch wenn sie sich anfangs erst an das Hofleben gewöhnen musste, nahm sie es locker und kommentierte das Ganze mit einem: "Ich kämpfe durch."

Sie hat sich allerdings schnell eingelebt und noch heute heißt es auf ihrer offiziellen Facebookseite, sie sei selbständig bei Bauer Josef angestellt. Noch während der Staffel machte Josef Narumol einen Heiratsantrag, den sie freudig angenommen hat. Die beiden haben im Jahr 2010 geheiratet. Die Hochzeit wurde groß aufgesetzt und auch von RTL begleitet. Narumol wurde von einer vierspännigen, geschmückten Kutsche zur Hochzeit gebracht. Etwa 200 Gäste waren eingeladen - darunter auch Inka Bause. "Narumol, ich muss danke sagen. Danke für die Einladung und danke, dass du dich bei der Sendung beworben hast und dass du so bist wie du bist. Damit hast du Josefs Herz und die Herzen von Millionen Zuschauern im Sturm erobert", sagte Inka Bause laut RTL auf der Hochzeit. Anschließend haben die beiden ihre Flitterwochen in Thailand verbracht. Bis heute sagt Josef bei Interviews, dass Narumol seine Traumfrau sei. Nach der Hochzeit war Narumol lange nicht mehr im TV zu sehen (außer bei Sonderfolgen von "Bauer sucht Frau"), doch bei "Kampf der Realitystars" 2021 ist sie nun seit etwa zehn Jahren wieder in einem längeren Format im deutschen Fernsehen zu sehen. (AZ)

