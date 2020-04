vor 30 Min.

"National feminin": So wird der Göttingen-Tatort heute

Im Tatort heute aus Göttingen ermitteln Lindholm und Schmitz nach dem Tod einer Bloggerin in der jungen, rechten Szene. Lohnt sich "National feminin"? Die Tatort-Kritik.

"National feminin" heißt der neue Tatort aus Göttingen , der heute am Sonntag (26.04.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

, der heute am Sonntag (26.04.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. In ihrem neuen Fall bekommen es Charlotte Lindholm ( Maria Furtwängler ) und Anaïs Schmitz ( Florence Kasumba ) mit rechten Frauenrechtlerinnen zu tun. Zugleich verbünden sich die Ermittlerinnen mehr und mehr.

( ) und ( ) mit rechten Frauenrechtlerinnen zu tun. Zugleich verbünden sich die Ermittlerinnen mehr und mehr. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Göttingen-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Im Göttinger Stadtwald wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Identität der Toten setzt Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) unter großen Druck: Marie Jäger (Emilia Schüle), eine kluge und attraktive Jura-Studentin, war mit ihrem erfolgreichen Blog "National feminin" ein Star der jungen, rechten Szene und Aushängeschild der "Jungen Bewegung".

Anais Schmitz (Florence Kasumba) und Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ermitteln nach dem Mord an einer jungen Studentin und erfolgreichen Bloggerin. Bild: Frizzi Kurkhaus, NDR

In den sozialen Netzwerken beginnt eine unkontrollierbare Stimmungsmache gegen die Polizei, gegen den Staat, gegen die Demokratie. Wurde Marie von einem unbekannten Stalker getötet, war es eine politisch motivierte Tat - oder hat der Mord doch etwas mit ihrem engsten Freundeskreis zu tun?

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: National feminin" heute einzuschalten?

"National feminin" handelt von rechtsradikalen Studierenden, die einem überkommenen Frauenbild anhängen. Menschen, die die blonde deutsche Mutter oder Mutter in spe permanent von dunkelhäutigen angeblich sexwütigen Migranten bedroht sehen, deren Zuzug gestoppt werden müsse.

Mit der Darstellung einer explosiven und gefährlichen Internet-Kultur - einschmeichelnden Botschaften der hübschen jungen Frau einerseits und kruden Hasskommentaren auf Twitter und Instagram andererseits - erscheint der Tatort dabei ganz und gar auf der Höhe der Zeit.

Marie Jäger (Emilia Schüle) ist im Tatort heute "national feminin" Bild: Frizzi Kurkhaus, NDR

Unglücklicherweise fallen die Charaktere ziemlich klischeehaft aus. Damit die Hauptfiguren so etwas wie Authentizität rüberbringen, werden sie unsympathisch überzeichnet. Buch und Regie sorgen in "National feminin" immer wieder dafür, dass niemand vergisst, wer in dem Sonntagskrimi die Guten und wer die Bösen sind.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Göttingen-Tatort heute

Charlotte Lindholm : Maria Furtwängler

: Anaïs Schmitz : Florence Kasumba

: Sophie Behrens : Jenny Schily

: Marie Jäger : Emilia Schüle

: Pauline Gebhardt : Stephanie Amarell

: Felix Raue : Samuel Schneider

: Tom Rebeck : Jascha Baum

: Sven Ulbrich : Leonard Proxauf

: Gerd Liebig : Luc Feit

: Nick Schmitz : Daniel Donskoy

: Daniel Donskoy Leon Ciaballa: Jonas Minthe

Jochen Kunkel : Roland Wolf

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Kommissare: Lindholm und Schmitz sind das Tatort-Team in Göttingen

Zum ersten Mal ermittelt eine dunkelhäutige Kommissarin im Tatort: Die in Uganda geborene Schauspielerin Florence Kasumba gab Anfang 2019 in der Folge „Das verschwundene Kind“ ihr Debüt als Anaïs Schmitz. Die 42-Jährige ist damit die Neue an der Seite von Maria Furtwängler alias Charlotte Lindholm, die nach einem Fehler vom LKA Hannover zur Göttinger Polizei strafversetzt wurde.

Schmitz verhält sich in ihrer Arbeit ähnlich dominant wie die erfahrene Kommissarin - Spannungen sind also vorprogrammiert. Ihr Selbstbewusstsein und ihr Standing im Polizeipräsidium Göttingen hat sich Anaïs Schmitz hart erarbeitet. Die Eltern flohen mit ihr aus Uganda und landeten im Ruhrgebiet. Anaïs wuchs mehr oder weniger auf der Straße auf.

Zum Porträt: Florence Kasumba ist die Neue im Tatort heute aus Göttingen

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Christine Schröder, NDR

Lindholm ermittelt seit 2002 im Tatort - sachlich, zielgerichtet, souverän. Die Powerfrau ist ehrgeizig und gibt nicht eher auf, als bis sie einen Fall gelöst hat. Lindholm hat einen Sohn: David, das Resultat einer Affäre bei einer Fortbildung in Spanien.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

26. April: " Tatort : National feminin" ( Göttingen )

: National feminin" ( ) 05. Mai: " Polizeiruf 110 : Heilig sollt ihr sein!" ( Brandenburg )

: Heilig sollt ihr sein!" ( ) 10. Mai: " Tatort : Borowski und der Fluch der weißen Möwe" (Kiel)

: Borowski und der Fluch der weißen Möwe" (Kiel) 17. Mai: " Tatort : Gefangen" ( Köln )

: Gefangen" ( ) 24. Mai: " Tatort : Du allein" ( Stuttgart )

: Du allein" ( ) 31. Mai: "Bausünden" (Wdh., Köln )

) 01. Juni: " Tatort : Der letzte Schrey" ( Weimar )

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

"

Themen folgen