Nations League 2020/2021: Belgien gegen Frankreich - alle Infos zur Übertragung im TV oder Live-Stream

In der UEFA Nations League spielen im Halbfinale Belgien und Frankreich gegeneinander. Das bedeutet auch, dass zwei absolute Topstürmer aufeinandertreffen. In diesem Artikel erhalten Sie alle nötigen Informationen rund um die Übertragung im TV und Live-Stream, Datum, Uhrzeit und Bilanz.

Die UEFA Nations League befindet sich bereits in der Endphase. Im Halbfinale treffen unter anderem die Rivalen Belgien und Frankreich aufeinander. Das bedeutet also auch, dass zwei absolute europäische Topstürmer in dieser Partie konkurrieren werden.

Hier können Sie nachlesen, wann und wo man das Spiel verfolgen kann, ob es im Free-TV zu sehen ist oder welcher kostenpflichtiger Anbieter die Partie überträgt. Weiterhin erhalten Sie hier einen Überblick über den bisherigen Turnierverlauf der beiden benachbarten Halbfinalisten und auf welche Topstürmer man sich freuen kann.

Wie haben es die beiden Teams ins Halbfinale geschafft?

Der bisherige Verlauf der Nations League war für beide Mannschaften durchaus erfolgreich. Sowohl Belgien als auch Frankreich verließen ihre jeweiligen Gruppen als Sieger.

Belgien gewann in der Gruppenphase fünf Spiele und musste nur eine Niederlage verkraften. Die Offensive der Belgier funktioniert gut, neben den fünf Toren des Toptorschützen Lukaku, erzielte die Mannschaft weitere 11 Tore. Insgesamt haben die Belgier sechs Gegentore kassiert. Am Ende erhielten die Belgier 15 Punkte in der Gruppe.

Auch die Franzosen zeigten im bisherigen Turnierverlauf ihre Qualitäten. Frankreich entschied fünf von sechs Spielen der Gruppenphase für sich und spielte einmal unentschieden. Die Franzosen erzielten insgesamt 12 Tore und mussten fünf Gegentore verschmerzen. Die französische Mannschaft erreichte am Ende der Gruppenphase insgesamt 16 Punkte.

Lesen Sie dazu auch

Belgien gegen Frankreich in der Nations League 2020/21: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich findet am Donnerstag, den 07. Oktober 2021 statt. Der Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Juventusstadion in Turin.

Belgien - Frankreich: Übertragung im TV oder Live-Stream - auch im Free-TV?

Hier finden Sie alle nötigen Informationen für das Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich:

Halbfinale : Belgien vs. Frankreich

: vs. Datum : Donnerstag, 07. Oktober 2021

: Donnerstag, 07. Oktober 2021 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort : Juventusstadion in Turin

: Juventusstadion in Übertragung im Free-TV : -

: - Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Deutsche Fernsehanbieter sicherten sich die Rechte für die Übertragung, leider jedoch nur für Spiele mit deutscher Beteiligung. Bei dem kostenpflichtigen Anbieter Dazn verpassen Sie aber keines der Endspiele. Dazn überträgt nicht nur live das Spiel Belgien gegen Frankreich, sondern auch das andere Halbfinale zwischen Italien und Spanien, das Finale und das Spiel um Platz 3.

Belgien vs. Frankreich: Bilanz

Belgien könnte als eine Art Lieblingsgegner der Franzosen ausgemacht werden. In den vergangenen Jahren konnten die Belgier keines der vier Turnierspiele gegen Frankreich für sich entscheiden.

Wie das Portal fussballdaten.de berichtet, spielten Belgien und Frankreich zuletzt 2018 im Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft gegeneinander. Diese Partie konnten die Franzosen mit 1:0 für sich entscheiden. Die Belgier schafften in den letzten Jahren lediglich ein Unentschieden in einem Testspiel (am 14.08.13) und gewannen ein weiteres Testspiel im Jahr 2015 mit vier zu drei Toren.

Dies könnte sich jedoch im kommenden Spiel zugunsten der Belgier ändern.

Nations League 2020/2021: Belgien gegen Frankreich - das sind die Topstürmer

In diesem Spiel stehen zwei weltklasse Spieler im Fokus. Für Belgien wird der 28-jährige Romelu Lukaku auf dem Platz stehen, der derzeit beim FC Chelsea unter Vertrag steht.

Romelu Lukaku (l) vom FC Chelsea Foto: John Walton/PA Wire/dpa

Die Franzosen können auf die Unterstützung von Kylian Mbappé hoffen, welcher aktuell in Frankreich für Paris Saint-Germain aufläuft.

PSG-Star Kylian Mbappé (r). Foto: Bruno Fahy/BELGA/dpa

Das sind die Ergebnisse der Belgier aus den letzten Spielen: (Quelle: RAN)

24.03.21: WM-Qualifikation - 3:1 gegen Wales

- 3:1 gegen Wales 27.03.21: WM-Qualifikation - 1:1 gegen Tschechien

- 1:1 gegen 30.03.21: WM-Qualifikation - 8:0 gegen Belarus

So hat Frankreich zuletzt gespielt: (Quelle RAN)