Einblicke in die Augsburger Vogelwelt

Während im Wittelsbacher Park der Nachwuchs von Singvögeln piepst, versuchen einige Augsburger, Mauersegler auf ihr Dach zu locken.

Ein kleiner Singvogel sitzt im Gras. Er ist noch fast ein Küken, piepst immer wieder herzzerreißend, fliegt nicht weg. Solche Szenen sind im Frühjahr sehr häufig. Jungvögel hüpfen zwar schon aus dem Nest, können aber noch nicht fliegen und sich auch noch nicht allein ernähren. Immer wieder wollen Passanten den Tieren dann helfen, nehmen sie mit nach Hause oder ins Tierheim.

Laut dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) ist das allerdings ein Fehler. Denn die Jungvögel werden auch außerhalb des Nests noch weiter von ihren Eltern gefüttert. Das Piepsen ist kein Hilferuf, es soll die Altvögel nur darauf hinweisen, wo sie sind. Martin Trapp, Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Augsburg, sagt, es sei ein Problem, dass so viele Menschen aus Mitleid bei den jungen Tieren stehen blieben. "Wenn man so etwas sieht, sollte man die Vögel am besten in Ruhe lassen", fasst er zusammen.

Was tun, wenn man einen Jungvogel findet? Augsburgs LBV-Vorsitzender Martin Trapp gibt Tipps. Video: Marlene Weyerer

Ein Spaziergang mit dem Vogelexperten im Wittelsbacher Park mitten in Augsburg ist wie ein Ausflug in eine andere Welt. Plötzlich nimmt man Geräusche anders wahr, hört jedes Fiepen und Zwitschern, das sonst nur Hintergrundgeräusch ist. Das "Krah-krah", das sind die Dohlen aus dem Kirchturm. Trapp setzt sein Fernglas an, zeigt auf den Turm von St. Anton, wo gerade eine Dohle zurück ins Nest hüpft. In der Schule gegenüber gebe es ein Turmfalkennest, erzählt Trapp. Aber Turmfalken lassen sich an dem Tag leider nicht blicken.

Der Wittelsbacher Park in Augsburg hat einen alten Baumbestand und viele Vogelarten

Der Wittelsbacher Park hat einen sehr alten Baumbestand. Große Laubbäume, die ganz knorrig sind. Trapp zeigt auf ein Loch in einem der Bäume. Da könnten Buntspechte nisten. Hoch in den Bäumen hängen Nistkästen, die für Waldkäuze angebracht wurden. "Einer ist auch wahrscheinlich von einem Waldkauz bewohnt", erzählt Trapp. Den nachtaktiven Vogel sehe man immer wieder. Im anderen Nistkasten haust seit Jahren ein Eichhörnchen.

In solchen Löchern im Baum können sich beispielsweise Buntspechte einnisten. Foto: Marlene Weyerer

Auf dem Spaziergang piepst es auch aus Gebüschen. Wahrscheinlich Jungvögel, die auf ihre Eltern warten. Allerdings sind sie gut getarnt, da würden Passanten nichts machen, sagt Trapp. Problematisch wird es erst, wenn sie irgendwo gut zu sehen sind. Zum Beispiel zwei junge Waldkäuze aus dem Siebentischwald, die im Mai erst fotografiert, dann ins Tierheim gebracht wurden. Laut Trapp hätte man sie einfach in Ruhe lassen sollen.

Dieser junge Waldkauz landete im Tierheim Augsburg. Foto: Tierschutzverein Augsburg, tamar

Zwei Ausnahmen macht Trapp für die Regel, Jungvögel dort zu lassen, wo sie sind. Bei seltenen Vogelarten wie Mauerseglern oder größeren Vögel sei es sinnvoll, sie ins Tierheim zu bringen. Handlungsbedarf besteht auch, wenn der kleine Vogel in Gefahr ist. "Wenn man sieht, dass der Jungvogel auf der Straße sitzt oder in einem Garten, in dem eine Katze oft vorbeikommt, kann man ihn kurz nehmen und an einem sicheren Ort in der Nähe abstellen", sagt er. Zum Beispiel in eine Hecke oder ein Gebüsch. Auch wenn ein Vogel von einem Menschen angefasst wurde, füttern die Eltern ihn noch weiter. "Es ist nicht wie bei einem Rehkitz, die Vögel gehen nicht nach Geruch."

Wenn ein Jungvogel zu früh aus dem Nest fällt oder einen verletzten Flügel hat, kann allerdings auch das Tierheim oft nicht helfen. Das ist sowieso zu überlastet, um sich um jeden jungen Singvogel zu kümmern, den Passanten vorbeibringen. "Das muss man manchmal aushalten, dass man nicht immer helfen kann, wenn zum Beispiel ein Spatz aus dem Nest fällt", sagt Trapp. Er fügt hinzu: "Ich denke, wir merken gar nicht, was für Dramen um uns herum passieren."

Manche dieser Dramen nimmt Klaus Stampfer in Bonstetten im Kreis Augsburg auf. Der Informatiker hat einige Nistkästen mit Kameras ausgestattet. Videos davon zeigt er unter anderem auf seiner Homepage. Heuer hätten nach einem Temperatursturz im April die Kohlmeisen ihre gesamte Brut nicht mehr gewärmt, keines der Küken hätte es geschafft. "Dass bei einem Temperatursturz Vögel die gesamte Brut aufgeben, ist mehrmals passiert", erzählt er. Die Beobachtung hat er über die Jahre häufig gemacht. Die Vögel gehen davon aus, dass ihr Nachwuchs sowieso schlechte Überlebenschancen hat und sparen sich ihre Energie für eine zweite Brut.

Auch Regentage seien häufig dramatisch, erzählt der Vogel-Filmer. Da fliegen die Vögel seltener raus, um nach Futter zu suchen. "Und das Futter wird dann auch nicht gerecht verteilt", sagt Stampfer. Die Stärkeren bekommen das meiste Futter, ihre kleineren Geschwister verhungern. Wer selbst Nistkästen aufhängt, soll laut Stampfer zwei Sachen beachten: Es soll genug Nahrung in der Nähe geben und es sollten keine Katzen oder andere Raubtiere an das Nest kommen.

Klaus Stampfer hat seine Nistkästen mit Videokameras ausgestattet. Dadurch kann beispielsweise beobachtet werden, wie junge Blaumeisen gefüttert werden. Video: Klaus Stampfer

In Augsburg haben Unbekannte heuer einige Nistkästen aufgehängt. Generell ist das Interesse für heimische Vogelarten gestiegen. "Dieses Jahr haben Leute in Corona-Zeiten viel mehr die Umgebung kennengelernt", sagt Augsburgs LBV-Chef Trapp. Das freut den Vogelexperten. Besonders stolz ist er auf Nistkästen extra für Mauerschwalben, die LBV-Kollege Paul Schmuck auf dessen Balkon in einem Augsburger Hochhaus aufgebaut hat. "Normalerweise fliegen Mauersegler immer an die gleichen Orte wieder", erklärt Trapp.

Vogelschutz: Mauersegler finden neue Nistplätze häufig nicht

Früher hatten sie ihre Nester häufig auf Dachböden oder in anderen Löchern in Gebäuden. Wenn aber Häuser energetisch saniert werden, verschwinden die Spalten der Mauersegler. "Wenn man an seinem Haus saniert, sollte man dort, wo sonst immer die Mauersegler ihr Nest gebaut haben, einen Nistkasten hinhängen", sagt Trapp. Es sei selten, dass ein Nistkasten an einem neuen Ort bezogen wird. Deswegen ist Paul Schmucks Balkon so ein Erfolg. Mit einer Klangattrappe, die wie der Ruf des Mauerseglers klingt, hat er sie angelockt. Seine Mauersegler haben zwar kein Nest gebaut oder Eier gelegt, aber sie kennen jetzt die Nistkästen und können im nächsten Jahr zurückkommen.

Der Nistkasten von Paul Schmuck wurde innerhalb weniger Tage bezogen. Foto: Paul Schmuck

Ganz in der Nähe vom Wittelsbacher Park kommt man jungen Vögelchen noch einmal viel näher. Dort gibt es ein Refugium für Mauersegler, das in Augsburg einzigartig ist. Doris Beischler und ihr Mann haben in ihrem Dachboden insgesamt zwölf Nistmöglichkeiten für Mauersegler. Manche sind in die Wand eingebaut, andere aus Holz. Durch Löcher im Gemäuer gelangen die Vögel rein. Neun davon sind dieses Jahr bezogen. "Dass an einem Ort überhaupt zwei, drei Mauerseglerpaare nisten, ist in Augsburg schon selten", erklärt Martin Trapp beim Rundgang durch den Dachboden. Die Begeisterung ist ihm anzusehen.

Hier oben haben Studenten schon einen Geisterfilm gedreht, erzählt Doris Beischler. Es ist klar, wieso. Der Dachboden ist hoch und aus Holz. Die verfärbten Holzbalken, die Bretter, durch die die Sonne Muster in den Raum malt. Es wirkt alles wie aus der Zeit gefallen.

Im Dachboden von Doris Beischler in Augsburg nisten Mauersegler. Die Küken sind erst vor wenigen Tagen geschlüpft. Foto: Marlene Weyerer

Das Ehepaar pflegt die Vögel schon seit 1978. Trotz Sanierungen der Außenwände haben sie immer darauf geachtet, dass die Mauersegler noch zu ihnen finden und sogar weitere Nistplätze gebaut. Letztes Jahr hatten die Beischlers in ihrer kleinen Mauersegler-Familie einen Rekord: 18 Junge verließen das Nest. Wenn Doris Beischler eine Klappe zu einem der Nistplätze öffnet, fliegt der Elternvogel meist nicht weg. Die Bindung zu den Eiern und frisch geschlüpften Küken ist zu eng. Die jungen Mauersegler sehen noch kaum aus wie Vögel. Ganz rosa ohne Federn liegen sie mit geschlossenen Augen da. Nur ein Atmen verrät, dass sie lebendig sind.

In dem Dachboden von Doris Beischler haben sich heuer neun Mauersegler-Paare eingenistet. An anderen Orten in Augsburg finden die Vögel kaum mehr Nistplätze. Video: Marlene Weyerer

Doris Beischler ist froh, den Tieren ein Refugium zu geben, erzählt sie. Die kleinen Vögel, die im Moment nur wenige Zentimeter groß sind, werden im August bereits ihre Flügel strecken und aus dem Nest hüpfen. Nächsten Mai kehren sie vielleicht auf den Dachboden zurück, um selbst Eier zu legen.