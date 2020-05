vor 38 Min.

"Navy CIS": Sendetermine, Besetzung, Übertragung im TV und Stream

"Navy CIS" gehört zu den erfolgreichsten Serien der Welt. Auch in Deutschland hat die Serie seit Jahren zahlreiche Fans. Wann die Sendetermine sind, welche Schauspieler mitspielen und wie die Serie zu sehen ist - hier in der Übersicht.

Die US-Serie "Navy CIS" erfreut sich auch in Deutschland großer Beliebtheit. Seit Jahren ermitteln Leroy Jethro Gibbs und Co. im militärischen Umfeld. Schon mehr als 390 Folgen sind erschienen. In Deutschland läuft die Serie auf gleich zwei Sendern: Sat.1 und Kabel1. Wann die Sendetermine sind, wie die Besetzung aussieht und wann die Übertragung im TV und Stream stattfindet, lesen Sie in unserer Übersicht.

"Navy CIS": Die Sendetermine

"Navy CIS" kommt auf Sat.1 immer dienstags in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr. In der Nacht zum Mittwoch werden dann die Folgen meistens wiederholt und sogar noch eine ältere, dritte Folgen gezeigt.

Bei Kabel1 kommen von Montag bis Freitag immer um 16 Uhr eine Folge und nachts zwei Folgen.

Handlung von "Navy CIS": Worum geht es?

Die Serie dreht sich um das Ermittler-Team von Special Agent Leroy Jethro Gibbs. Dieses führt Ermittlungen bei Verbrechen in der amerikanischen Marine durch. Darüberhinaus arbeitet das Team zusammen mit anderen Behörden wie dem FBI oder dem CIA bei der Terrorismus-Bekämpfung mit. Ähnlich wie bei anderen Kriminal-Serien steht das Verhören von Zeugen und die kriminaltechnische Arbeit im Vordergrund.

Immer wieder geht es auch um die Geschichten und deren Vergangenheit der einzelnen Teammitglieder. So war Leroy Jethro Gibbs einst ein US-Marine-Scharfschütze.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Navy CIS"?

Das sind die Schauspieler bei "Navy CIS":

Special Agent Leroy Jethro Gibbs: Mark Harmon

Dr. Donald „Ducky“ Horatio Mallard: David McCallum

Special Agent Timothy „Tim“ Farragut McGee: Sean Murray

Director Leon Vance : Rocky Carroll

: Dr. James „Jimmy“ Palmer: Brian Dietzen

Special Agent Eleanor „Ellie“ Bishop: Emily Wickersham

Special Agent Nicholas „Nick“ Torres: Wilmer Valderrama

Special Agent Jacqueline „Jack“ Sloane: Maria Bello

Kasie Hines: Diona Reasonover

Abigail „Abby“ Sciuto: Pauley Perrette

Special Agent Anthony „Tony“ DiNozzo: Michael Weatherly

Special Agent Caitlin „Kate“ Todd: Sasha Alexander

Special Agent Ziva David: Coté de Pablo

Director Jennifer „Jenny“ Shepard: Lauren Holly

Special Agent Alexandra „Alex“ Quinn: Jennifer Esposito

Clayton Reeves : Duane Henry

"Navy CIS": Übertragung im TV und Stream

Ganze Folgen lassen sich auf der Homepage von Sat.1 und Kabel1 im Stream kostenlos anschauen. (AZ)

