Neben der Spur - Schließe deine Augen am 25.1.21 im ZDF: TV-Termin, Schauspieler, Handlung

Das ZDF strahlt am 25.1.2021 "Neben der Spur - Schließe deine Augen" aus. Welche Schauspieler spielen mit? Wie ist die Handlung? Und: Wann genau ist der TV-Termin?

Es wird wieder spannend im Frühjahr: Das ZDF zeigt eine neue Folge der Reihe "Neben der Spur". Sie heißt "Schließe deine Augen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind bei "Neben der Spur - Schließe deine Augen" mit von der Partie? Und: Wie ist die Handlung? Wir beantworten alle Fragen.

"Neben der Spur - Schließe deine Augen" am 25.1.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

Das ZDF bringt "Neben der Spur - Schließe deine Augen" am Montag, 25. Januar 2021, ins deutsche Fernsehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 90 Minuten und steht bereits jetzt als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Worum geht es in "Neben der Spur - Schließe deine Augen"

Es war nicht immer einfach zwischen Psychiater Joe Jessen und seiner Ex-Frau Nora. Seit der Trennung vor einigen Jahren gab es mitunter ätzende Auseinandersetzungen. Umso glücklicher ist Jessen, als Nora ihn bittet, mit ihr und der gemeinsamen Tochter Lotte für einige Woche an die Nordsee aufzubrechen.

Das trifft sich dahingehend ganz gut, da der Psychiater Privates und Berufliches optimal kombinieren kann, bittet ihn doch Vincent Ruiz, in Husum einen ungeklärten Fall zu übernehmen. Anna Bartholomé, die bislang damit betraut war, biss sich bis dato die Zähne daran aus.

Joe Jessen bietet sich vor Ort ein schlimmes Bild: Eine Frau und ihre Tochter liegen tot in einem alten Bauernhaus. Neben ihnen auf dem Boden: eine Bibel. An der Wand: ein Pentagramm. Handelt es sich um einen Ritualmord? Die Indizien sprechen dafür.

Lotte findet die Arbeit ihres Vaters spannend. Für sie steht fest, dass sie eines Tages in dessen Fußstapfen treten möchte. Kurzerhand stellt sie im aktuellen Fall eigene Ermittlungen an - und findet den selbst ernannten Profiler Milosz Zanussi. Der berichtet seit Tagen im Internet über den Mord, zahlreiche Menschen konsumieren seine Berichte. Als Jessen das mitbekommt, muss er feststellen: Zanussi ist ein ehemaliger Schüler von ihm. Wieso investiert Zanussi nur so viel Zeit und Kraft in diesen Fall?

Der ehemalige Jessen-Schüler wettert bei den Angehörigen der Opfer gegen die Ermittler und stellt einen Zusammenhang zwischen dem Bauernhausmord und mehreren Überfällen her. Ein Unbekannter würgt seit einiger Zeit seine Opfer bis zur Bewusstlosigkeit, wirft ihnen Fremdgehen des Partners vor und ritzt ihnen ein Dreieck in den Kopf. Zanussis Äußerungen haben Konsequenzen: Jessen und Anna nehmen die Fährte auf. Schnell kommen sie aber zu dem Schluss, dass es keine Verbindungen zu dem Bauernhausmord zu geben scheint.

Gerade als Joe immer tiefer in den Fall einsteigt, erfährt er den Grund für Noras plötzliche Annäherung: Sie hat vor kurzem eine Krebsdiagnose erhalten, eine Operation steht an. Joe ist verzweifelt und will sich mit vollem Fokus um seine Familie kümmern. Doch dann passiert ein weiterer Mord - und Joe Jessen ist mittendrin im Geschehen.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen im ZDF-Krimi "Neben der Spur - Schließe deine Augen" mit?

Joe Jessen - Ulrich Noethen

- Vincent Ruiz - Jürgen Maurer

- Anna Bartholomé - Marie Leuenberger

- Kadir Egger - Kailas Mahadevan

- Nora Jessen - Petra van de Voort

- Petra van de Voort Charlotte Jessen - Lilly Liefers

- Jan Johansson - Stephan Grossmann

- Milosz Zanussi - Rafael Gareisen

