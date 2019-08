vor 52 Min.

"Nemesis": So wird der Dresden-Tatort heute

Dresden eröffnet die neue Saison: Im Tatort heute ermitteln Gornia und Winkler im Mord an einem Szenegastronom. Lohnt sich "Nemesis"? Die Kritik.

"Nemesis" heißt der neue Tatort aus Dresden, der heute am Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Es ist der erste Tatort der neuen Saison und der zweite Fall aus Dresden mit Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel).

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Der bekannte Dresdner Szenegastronom Joachim Benda wird erschossen in seinem Restaurant aufgefunden. Für die Ermittlerinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) weist einiges darauf hin, dass Benda um Schutzgelder erpresst wurde. Bendas Ehefrau Katharina (Britta Hammelstein) berichtet, dass die Familie zu Hause von maskierten Männern überfallen und bedroht wurde. Die Polizei kann eine der Kugeln vom Tatort mit einer Waffe in Verbindung bringen, die bereits bei einem Mord im Rotlichtmilieu benutzt wurde.

Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) befragen Viktor (Juri Sam Winkler) und Valentin Benda (Caspar Hoffmann). Bild: Daniela Incoronato, MDR/W&B Television

Vor allem für Kommissariatsleiter Schnabel (Martin Brambach), der Benda kannte und schätzte und der den tragischen Mordfall schnell aufklären möchte, ist die Sache damit klar. Doch als die Aussage eines verdeckten Ermittlers an Bendas Mafiaverbindungen zweifeln lässt, rückt Katharina Benda wieder in den Fokus der Ermittlungen. Die Kommissarinnen finden heraus, dass Benda seine Frau in die Psychiatrie einweisen lassen wollte. Doch ihr Alibi für die Tatnacht ist lückenlos.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Nemesis" heute einzuschalten?

Tatort-Fans, die auf eine eher bedächtige Erzählweise stehen, dürfen sich freuen. Nach der relativ kurz ausgefallenen Sommerpause und einem Magdeburger „Polizeiruf 110“ ermitteln in Dresden Karin Gorniak und ihre neue Kollegin Leonie Winkler im Fall des erschossenen Szene-Gastronomen Joachim Benda.

Die Art und Weise, wie das Duo in „Nemesis“ miteinander harmoniert, gibt dem Krimi einen sympathisch feministischen Anstrich. Zumal die beiden schon ziemlich früh die Irritationen in der Familie des Opfers erahnen. Sie geben sich nach dem brutalen Mord nicht mit den üblichen Denkschubladen zufrieden. Als da wären: das Restaurant als Geldwaschanlage, Schutzgelderpressung, die Mafia, die die Hand im Spiel hat. In dem Fall prallen zwei Denkschulen aufeinander, was dem Tatort einen besonderen Reiz verleiht.

Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) berichten Martin Schnabel (Marin Brambach) von den neuesten Ermittlungsergebnissen. Bild: Daniela Incoronato, MDR/W&B Television

Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel ist mit der Dresdner Gesellschaft verfilzt, ebenso wie Otto Winkler (Uwe Preuß), Ex-Polizist und dazu noch der Vater Leonies. Beides Auslaufmodelle. Schnabel packt den autoritären Chef aus: „Hinsetzen!“ Winkler klagt: „Diese Stadt geht vor die Hunde!“ Der Zuschauer weiß da bereits, dass die Zukunft den sich mühsam durchbeißenden Jungermittlerinnen gehört. Leonie fragt forsch ihren Vater: „Hast du dich kaufen lassen?“

Wohltuend, dass sich Gorniak und Winkler die inzwischen bei der Krimi-Polizei üblichen Frotzeleien schenken, aber sich dafür die richtigen Fragen stellen. Dass die Metapher mit der Witwe als Rachegöttin Nemesis überkonstruiert ist, stört zum Glück kaum.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Dresden-Tatort heute

Oberkommissarin Karin Gorniak: Karin Hanczewski

Oberkommissarin Leonie Winkler: Cornelia Gröschel

Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel: Martin Brambach

Katharina Benda: Britta Hammelstein

Viktor Benda: Juri Sam Winkler

Valentin Benda: Caspar Hoffmann

Levon Nazarian: Marko Dyrlich

Rechtsanwalt Thomas Stecher: Spiro Atheer Adel

Otto Winkler: Uwe Preuß

Kriminaltechniker Ingo Mommsen: Leon Ullrich

Gerichtsmediziner Falko Lammert: Peter Trabner

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Kommissare: Gorniak, Winkler und Schnabel sind das Tatort-Team in Dresden

Für den alten Dresden-Tatort ermittelten bis 1999 etwas betulich Peter Sodann und Bernd Michael Lade an der Elbe, bevor sie nach Leipzig wechselten. Seit 2008 gingen dann Simone Thomalla und Martin Wuttke in Leipzig auf Verbrecherjagd, mussten jedoch ihren Dienst quittieren.

2016 folgte dann eine Neuauflage. Bei einer Online-Ausschreibung gingen dutzende Bewerbungen beim Mitteldeutschen Rundfunk ein - letztlich fiel die Entscheidung auf Dresden. Mit den Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Henni Sieland (Alwara Höfels) ermittelte erstmals in der Tatort-Geschichte ein reines Frauenteam. Allerdings hielt die Konstellation nicht lange. Bereits 2018 erklärte Höfels ihren Ausstieg, im April 2019 übernahm Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel).

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Daniela Incoronato, MDR/W&B Television

Gorniak ist effizient wie eine Steuererklärung, hat aber durchaus Sinn für Humor. Den braucht sie auch, denn sie ist alleinerziehende Mutter eines Sohnes, der in einer schwierigen Phase steckt. Leonie Winkler hat ihre Polizeiausbildung als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Sie ist die Tochter des pensionierten Dresdener Polizeibeamten Otto Winkler, der mit ihrem Chef Peter Michael Schnabel befreundet ist.

Der Leiter des Kommissariats kann durchaus als altmodisch bezeichnet werden. Er hört gern Schlager, steht auf Kriegsfuß mit Handy und "diesem" Internet und reißt gern mal Witze, die nicht politisch korrekt sind. Ein Mann, der nach Einschätzung seiner Kolleginnen endlich mal in "unserem Zeitalter ankommen" sollte.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

18. August: "Tatort: Nemesis" (Dresden)

25. August: "Polizeiruf 110: Heimatliebe" (Brandenburg)

01. September: "Tatort: Falscher Hase" (Frankfurt)

08. September: "Tatort: Maleficius" (Ludwigshafen)

15. September: "Polizeiruf 110: Der Ort, von dem die Wolken kommen" (München)

22. September: "Tatort: Die harte Kern" (Weimar)

