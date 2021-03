vor 5 Min.

Nena dankt Teilnehmern einer umstrittenen Anti-Corona-Demonstration

Die Popsängerin Nena hatte schon mehrmals mit Äußerungen zur Corona-Pandemie für Aufsehen gesorgt. Nun dankt sie Querdenker-Demonstranten und Xavier Naidoo.

Zu einer Querdenker-Demonstration gegen die Corona-Regeln in Kassel kamen am vergangenen Samstag rund 20.000 Menschen. Viele trugen keinen Mund-Nasen-Schutz, hielten keine Abstände ein - und die Demonstration war eigentlich nur für 6000 Menschen genehmigt worden, unter Auflagen, auf einem Platz in der Peripherie. Am Mittag zog der Demonstrationszug verbotenerweise durch die Innenstadt. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten und mit der Polizei, auch Journalisten wurden angegriffen.

"Danke Kassel" Nena lobt Demonstration gegen Corona-Maßnahmen

Ein paar Tage später teilt Popsängerin Nena ein Video der Demonstration über die Story-Funktion auf ihrem Instagram-Kanal. "Danke Kassel" steht darauf. Es ist ein Videoclip, der eine demonstrierende Menge im Zeitraffer zeigt, und ist mit einem weißen Herz und dem Datum der Demonstration, "20.03.2021", versehen.

Nena denkt auch dem Verschwörungserzähler Xavier Naidoo

Das Video ist unterlegt mit einem Corona-Verschwörngslied von Jan und Xavier Naidoo. Nena dankt in ihrer Instagram-Story auch den beiden Sängern, die in der Corona-Leugner-Szene gefeiert werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass einer von Nenas Posts zu Corona für Aufsehen sogrt. Vergangenen Oktober hatte sie erklärt, Corona sei für sie "Panikmache", hatte sie da noch recht kryptisch erklärt. Schon damals war unter den Reaktionen auch ein Herzchen-Emoji von Xavier Naidoo. Ihre Managerin betonte später in der Bild, Nena sehe sich nicht als Corona-Leugnerin. "Sie stellt sich auf keine Seite", hieß es damals.

Auf eine dpa-Anfrage zum aktuellen Post hat das Management von Nena zunächst nicht reagiert. (jako mit dpa)

