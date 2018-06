vor 59 Min.

Nereyda Bird: Sie ist das neue Playmate Panorama

Das Playmate im Juli 2018 heißt Nereyda Bird. Für den Playboy hat sich die 21-Jährige ausgezogen - dabei beschreibt sie sich selbst als "eher zurückhaltend".

Das Männer-Magazin Playboy hat seine "Miss Juli 2018" gefunden. Nereyda Bird ist 21 Jahre jung und lebt in Miami.

Playmate Juli 2018: Nereyda Bird hat auf Instagram viele Fans

Auf der Fotoplattform Instagram verfolgen bereits rund 85.000 User ihre oftmals freizügigen Beiträge, nun hat sie sich nackt für den Playboy ablichten lassen. "Wegen meines freizügigen Profils denken die Leute oft, ich sei ein echter Wildfang. Dabei gehe ich so gut wie nie feiern. Das ist einfach nicht mein Ding", sagte das Playmate Juli im Gespräch mit dem Männer-Magazin. Eigentlich sei sie "eher zurückhaltend" und stehe nicht gerne im Mittelpunkt.

Sich nackt zu zeigen, daran kann Nereyda Bird nichts Falsches finden. "Jede Frau sollte ihren Körper voller Stolz präsentieren können", so die 21-jährige gebürtige New Yorkerin im Playboy-Interview.

Nereyda Bird: "Miss Juli 2018" über ihren Männergeschmack

Und welche Männer gefallen der "Miss Juli 2018"? "Ich stehe auf Männer, die wissen, was sie wollen. Mein Traumtyp ist ambitioniert, eigenständig und legt Wert auf seine Gesundheit. Vor allem brauche ich an meiner Seite aber jemanden, der mich zum Lachen bringen kann und komplett mit mir auf einer Wellenlänge ist." Am wichtigsten sei der 21-Jährigen "echte, tiefe Verbundenheit".

Nereyda Bird verdient ihr Geld mit Modeln. In ihrer Freizeit zeichnet sie gerne, wie sie dem Playboy verriet. "Würde ich nicht hauptberuflich modeln, wäre ich vermutlich Comiczeichnerin geworden."

Playboy zeigt nicht nur sein neues "Playmate"

In der Juli-Ausgabe des Playboy sind nicht nur Bilder von Nereyda Bird zu sehen, das Magazin zeigt auch sein "Playmate des Jahres" 2018. Wer gewonnen hat, lesen und sehen Sie hier. (AZ)

Weitere Motive von Miss Juli 2018 unter: http://www.playboy.de/girls/playmates/nereyda-bird.

Themen Folgen