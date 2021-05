Alle Netflix-Serien und -Filme im Jahr 2021: Das ist neu im Mai

Hier finden Sie eine Übersicht über die Serien und Filme, die 2021 auf Netflix erscheinen. Was ist neu beim Streaming-Dienst?

Welche Filme, Serien und Staffeln erscheinen 2021 neu auf Netflix? In dieser Übersicht finden Sie alle Termine, die für das Jahr bereits feststehen. Da sie oft erst wenige Wochen vor dem Start bekanntgegeben werden, aktualisieren wir die Release-Liste regelmäßig. Bei den Filmen nennen wir nur die Netflix-Eigenproduktionen.

Jeden Monat veröffentlicht Netflix viele neue Serien und Filme - darunter auch Eigenproduktionen. Wer sie sehen möchte, muss aber zwingend ein Abo abschließen. Einen kostenlosen Probemonat gibt es bei dem Streaming-Dienst nicht mehr.

Zu besonders vielversprechenden Serien oder Filmen bieten wir eigene Artikel mit ausführlichen Angaben zu Folgen, Handlung oder Besetzung. Klicken Sie für mehr Informationen und Trailer einfach auf blau hinterlegte Titel.

Netflix-Serien und -Filme im Januar 2021

Serien

Filme (Netflix-Eigenproduktionen)

01. Januar: What Happened to Mr. Cha?

01. Januar: We can be Heroes

02. Januar: Asphalt Burning

07. Januar: Pieces of a Woman

08. Januar: Azizler

15. Januar: Der doppelte Vater

15. Januar: Outside the Wire

22. Januar: Der weiße Tiger

22. Januar: Salir del ropero

29. Januar: Abenteuer ʻOhan

29. Januar: Bajocero (Unter Null)

29. Januar: Die Ausgrabung

Netflix-Serien und -Filme im Februar 2021

Serien

01. Februar: Lego Ninjago, Staffel 2

02. Februar: Kid Cosmic

02. Februar: Mighty Express, Staffel 2

02. Februar: Tiffany Haddish Presents: They Ready, Staffel 2

03. Februar: Immer für dich da

05. Februar: H, Staffel 2

05. Februar: Unsichtbare Stadt

10. Februar: Run On

10. Februar: Verschwunden: Tatort Cecil Hotel

11. Februar: Capitani

12. Februar: Nadiyas Backwelt

12. Februar: Bestattungen à la Bernard

15. Februar: The Crew

17. Februar: MeatEater, Staffel 9, Teil 2

17. Februar: Sie weiß von dir

18. Februar: Thus Spoke Kishibe Rohan

19. Februar: Lovestruck in the City

19. Februar: Tribes of Europa

24. Februar: Eine Schule für jeden Hund

24. Februar: Ginny & Georgia

25. Februar: High-Rise Invasion

27. Februar: A Love So Beautiful

Filme (Netflix-Eigenproduktionen)

03. Februar: Meine Freunde sind alle tot

05. Februar: Der letzte Paradiso

05. Februar: Little Big Women

05. Februar: Malcolm & Marie

05. Februar: Space Sweepers

05. Februar: The Yin-Yang Master: Dream of Eternity

10. Februar: En passant pécho – Zwei Dealer in Paris

10. Februar: Neues aus der Welt

11. Februar: Red Dot

11. Februar: Layla Majnun

11. Februar: Liebe hoch 2

12. Februar: To All The Boys: Always and Forever

19. Februar: I Care a Lot

20. Februar: Classmates Minus

25. Februar: Geez & Ann

26. Februar: Mit den Wellen

26. Februar: The Girl on the Train

26. Februar: Verrückt nach ihr

Netflix-Serien und -Filme im März 2021

Serien

02. März: Wortparty, Staffel 5

04. März: Pacific Rim - The Black

05. März: Meine Stadt der Geister

08. März: Bombay Begums

09. März: Das Hausboot

09. März: Sternenstreif, Staffel 3

10. März: Caïd (Gangsta)

10. März: Hochzeit oder Haus

12. März: Love Alarm, Staffel 2

12. März: Paradise PD, Teil 3

12. März: The One – Finde dein perfektes Match

15. März: Das verlorene Piratenreich

15. März: Zero Chill

16. März: Waffel und Mochi

17. März: Unter Verdacht: Der Fall Wesphael

18. März: B: The Beginning, Staffel 2

19. März: Alien TV, Staffel 2

19. März: Formula 1: Drive to Survive, Staffel 3

19. März: Sky Rojo

24. März: Wer hat Sara ermordet?

25. März: OTA: Dragon's Blood

26. März: Die Bande aus der Baker Street

26. März: Nailed It!: Bacm Doppelpack

30. März: Die Oktonauten und der Feuerring

31. März: Heimgesucht: unglaubliche Zeugenberichte aus Lateinamerika

Filme

01. März: Biggie: Das ist meine Geschichte

03. März: Moxie. Zeit, zurückzuschlagen

03. März: Mord unter Mormonen (Doku)

05. März: Nevenka Fernández: Kein Schweigen mehr (Doku)

05. März: Sentinelle

08. März: Bombay Rose

10. März: Last Chance U: Basketball (Doku)

11. März: Tanz der Unschuldigen

12. März: Das Leben ist wie ein Stück Papier

12. März: Yes Day

17. März: Einfach Schwarz

17. März: Operation Varsity Blues: Der College-Bestechungsskandal (Doku)

18. März: Cabras da Peste

19. März: Country Comfort

19. März: Sin hijos

24. März: Seaspiracy

25. März: Mit den Wellen

25. März: Geheimes Magieaufsichtsamt

26. März: Bad Trip

26. März: A Week Away

Netflix-Serien und -Filme im April 2021

Serien

02. April: Die Schlange

05. April: Familienanhang, Teil 3

07. April: Der große Tag: Kollektion 2

07. April: Die Hochzeitshelferin

07. April: Schnelles Geld

08. April: Yakuza goes Hausmann

13. April: Mighty Express, Staffel 3

14. April: Dad Stop Embarrassing Me!

14. April: The Circle: USA, Staffel 2

15. April: Hello, Me!

15. April: Sisyphus

16. April: Fast & Furious Spy Racers Mexiko, Staffel 4

16. April: Why are you like this

18. April: Luis Miguel: Die Serie, Staffel 2

20. April: Izzy und die Koalas, Staffel 2

21. April: Zero

22. April: Das Leben in Farbe mit David Attenborough

23. April: Shadow and Bone

27. April: Fatma

27. April: Tut Tut Cory Flitzer, Staffel 4

28. April: Headspace: Eine Schlafanleitung

28. April: Sexify

29. April: Yasuke

30. April: Der unscheinbare Juanquini, Staffel 2

30. April: Kein Friede den Toten

30. April: Mein Haustier ist ein Star

Filme

01. April: Tersanjung: Der Film

02. April: Concrete Cowboy

02. April: Just Say Yes

02. April: Madame Claude

02. April: Sky High

06. April: Jack, der Monsterschreck: Alles Gute zur Apokalypse

09. April: Hast Du jemals Glühwürmchen gesehen?

09. April: Night in Paradise

09. April: Thunder Force

12. April: New Gods: Nezha Reborn

14. April: Love and Monsters

14. April: The Soul

15. April: Ride or Die

16. April: Ajeeb Daastaans – Seltsame Geschichten

16. April: Arlo, der Alligatorjunge

23. April: Sag mir wann

29. April: Things Heard & Seen

30. April: Die Mitchells gegen die Maschinen

Netflix-Serien und -Filme im Mai 2021

Serien

04. Mai: Mü-Mo das Müllmobil, Staffel 2

04. Mai: Navillera

04. Mai: Selena: Die Serie, Teil 2

05. Mai: The Sons of Sam: Ein Abstieg in die Dunkelheit

07. Mai: Girl from Nowhere, Staffel 2

07. Mai: Jupiter's Legacy

09. Mai: Vincenzo

11. Mai: Explained: Geld

12. Mai: The Upshaws

13. Mai: Castlevania, Staffel 4

14. Mai: Heimgesucht: Unglaubliche Zeugenberichte, Staffel 3

14. Mai: Love, Death & Robots, Ausgabe 2

14. Mai: Move to Heaven

19. Mai: Wer hat Sara ermordet?, Staffel 2

20. Mai: Ein besonderes Leben, Staffel 2

21. Mai: Jurassic World Neue Abenteuer, Staffel 3

21. Mai: Mein Nachbar, Staffel 2

27. Mai: Eden

28. Mai: The Kominsky Method, Staffel 3

31. Mai: The Parisian Agency: Exclusive Properties

Filme

07. Mai: Monster

07. Mai: Milestone

09. Mai: Super Me

12. Mai: Der Ball der 41

12. Mai: Oxygen

14. Mai: Das schaurige Haus

14. Mai: Dschungel-Beat: Der Film

14. Mai: Ferry

14. Mai: Ich bin alle

14. Mai: The Woman in the Window

18. Mai: Sardars Enkel

21. Mai: Army of the Dead

26. Mai: Baggio: Das Göttliche Zöpfchen

27. Mai: Blue Miracle

Netflix-Serien und -Filme im Juli 2021

Serien

In diesem Artikel werden regelmäßig weitere Termine ergänzt.

Kosten und Kündigung bei Netflix

Netflix setzt auf ein Flatrate-Modell. Das heißt, dass zu einem Festpreis alle Serien und Filme angeschaut werden können, ohne das Zusatzkosten anfallen. In Deutschland gibt es aktuell drei Abo-Varianten mit unterschiedlichen Kosten. Das sind die Preise und Leistungen laut Netflix (Stand Dezember 2020):

Netflix-Abo Kosten Auflösung Geräte gleichzeitig Basis 7,99 Euro SD 1 Standard 11,99 Euro HD 2 Premium 15,99 Euro Ultra-HD 4

Nach Angaben von Netfix kann das Abo jederzeit flexibel gekündigt oder pausiert werden.

Übrigens gibt es Netflix schon seit dem Jahr 1997. Anfangs bestand das Konzept daraus, dass DVDs per Post verliehen wurden. Das Streaming-Angebot wurde erst 2007 gestartet, womit das große Erfolg für das US-Unternehmen begann.

Bis 2010 war das Angebot auf die USA beschränkt. Seitdem treibt das Unternehmen seine Expansion voran und ist mittlerweile in mehr als 190 Ländern vertreten - in Deutschland seit dem September 2014. Das Angebot ist von Land und Land unterschiedlich, gestaltet sich aber international. Auch deutsche Serien wie "Dark" oder "Barbaren" feierten in vielen anderen Ländern große Erfolge.

