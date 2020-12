10:32 Uhr

Netflix-Serien und -Filme 2021: Das ist neu im Januar

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Serien und Filme Netflix 2021 zu bieten hat.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Serien und Filme, die 2021 auf Netflix erscheinen. Was ist neu beim Streaming-Dienst?

Von Sascha Geldermann

Welche Filme, Serien und Staffeln erscheinen 2021 neu auf Netflix? In dieser Übersicht finden Sie alle Termine, die für das Jahr bereits feststehen. Da sie oft erst wenige Wochen vor dem Start bekanntgegeben werden, aktualisieren wir die Release-Liste regelmäßig.

Jeden Monat veröffentlicht Netflix viele neue Serien und Filme - darunter auch Eigenproduktionen. Wer sie sehen möchte, muss aber zwingend ein Abo abschließen. Einen kostenlosen Probemonat gibt es bei dem Streaming-Dienst nicht mehr.

Zu besonders vielversprechenden Serien oder Filmen bieten wir eigene Artikel mit ausführlichen Angaben zu Folgen, Handlung oder Besetzung. Klicken Sie für mehr Informationen und Trailer einfach auf blau hinterlegte Titel.

Netflix-Serien und -Filme im Januar 2021

Serien

Filme

01. Januar: We can be Heroes

02. Januar: Asphalt Burning

07. Januar: Pieces of a Woman

08. Januar: Azizler

15. Januar: Outside the Wire

22. Januar: Der weiße Tiger

29. Januar: Die Ausgrabung

Netflix-Serien und -Filme im Februar 2021

Serien

03. Februar: Immer für dich da

Kosten und Kündigung bei Netflix

Netflix setzt auf ein Flatrate-Modell. Das heißt, dass zu einem Festpreis alle Serien und Filme angeschaut werden können, ohne das Zusatzkosten anfallen. In Deutschland gibt es aktuell drei Abo-Varianten mit unterschiedlichen Kosten. Das sind die Preise und Leistungen laut Netflix (Stand Dezember 2020):

Netflix-Abo Kosten Auflösung Geräte gleichzeitig Basis 7,99 Euro SD 1 Standard 11,99 Euro HD 2 Premium 15,99 Euro Ultra-HD 4

Nach Angaben von Netfix kann das Abo jederzeit flexibel gekündigt oder pausiert werden.

Übrigens gibt es Netflix schon seit dem Jahr 1997. Anfangs bestand das Konzept daraus, dass DVDs per Post verliehen wurden. Das Streaming-Angebot wurde erst 2007 gestartet, womit das große Erfolg für das US-Unternehmen begann.

Bis 2010 war das Angebot auf die USA beschränkt. Seitdem treibt das Unternehmen seine Expansion voran und ist mittlerweile in mehr als 190 Ländern vertreten - in Deutschland seit dem September 2014. Das Angebot ist von Land und Land unterschiedlich, gestaltet sich aber international. Auch deutsche Serien wie "Dark" oder "Barbaren" feierten in vielen anderen Ländern große Erfolge.

