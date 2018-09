Netflix im Oktober 2018: Diese Filme und Serien sind neu

vor 21 Min.

Im Oktober hat Netflix einige Neuerungen im Programm. Teufel und Hexen stimmen auf die kalte Jahreszeit ein. Der Überblick über Serien und Filme.

Herbstzeit ist Sofazeit: In den kalten Monaten machen Film- und Serienabende besonders viel Spaß. Passend dazu hat Netflix jetzt sein Programm für den Oktober veröffentlicht. Außer neuen Staffeln bereits bekannter Serien hat die Plattform einige Neuheiten zu bieten.

Auf das Gruselfest Halloween stimmt Netflix seine Zuschauer im Oktober mit der dritten Staffel von "Daredevil" ein. Und wo Teufel sind, dürfen auch Hexen nicht fehlen: Wer mit den Abenteuern der Hexe Sabrina aufgewachsen ist, dürfte sich auf die neue Netflix-Serie "Chilling Adventures of Sabrina" freuen, die allerdings im Vergleich zur Vorgänger-Fernsehserie deutlich gruseliger wird.

Mit "Bodyguard" hat Netflix eine weitere neue Serie im Gepäck. Und die Zuschauer erwarten außerdem neue Staffeln von "Riverdale" und "Big Mouth".

Auch bei den Filmen hat Netflix im Oktober neue Eigenproduktionen wie "22. Juli" von Paul Greengrass und "Apostle" von Gareth Evans im Programm. Mit Filmklassikern wie "Life of Pi" und "Ted" steht einem gemütlichen Filmabend dann nichts mehr im Weg. (AZ)

Netflix: Die Serien im Oktober 2018

A Taiwanese Tale of Two Cities (ab 14. Oktober)

Accidentally in Love (ab 19. Oktober)

Ask the Doctor (ab 19. Oktober)

Big Mouth (Staffel 2 ab 5. Oktober)

Black Lightning (Staffel 2 ab 16. Oktober)

Bodyguard (ab 24. Oktober)

Castlevania (Staffel 2 ab 26. Oktober)

Chilling Adventures of Sabrina (ab 26. Oktober)

Dancing Queen (ab 5. Oktober)

Der Denver-Clan (Staffel 2 ab 13. Oktober)

Die kuriosen Kreationen der Christine McConnell (ab 12. Oktober)

Élite (ab 5. Oktober)

FightWorld (ab 12. Oktober)

Girl from Nowhere (ab 27. Oktober)

Great News (Staffel 2 ab 25. Oktober)

Haunted (ab 19. Oktober)

Hip-Hop Evolution (Staffel 2 ab 19. Oktober)

Little Things (Staffel 2 ab 5. Oktober)

Marvel's Daredevil (Staffel 3 ab 19. Oktober)

MeatEater (Staffel 7 ab 2. Oktober)

Riverdale (Staffel 3 ab 11. Oktober)

Robozuna (ab 21. Oktober)

RuPaul's Drag Race (Staffel 10 ab 30. Oktober)

Spuk in Hill House (ab 12. Oktober)

Terrace House: Opening New Doors: Part 4 (ab 9. Oktober)

The Rise of Phoenixes (ab 5. Oktober)

The Walking Dead (Staffel 8 ab 24. Oktober)

Wanderlust (ab 19. Oktober)

YG Future Strategy Office (ab 5. Oktober)

Netflix: Die Filme im Oktober 2018

21 (ab 1. Oktober)

22. Juli (ab 10. Oktober)

American Ultra (ab 15. Oktober)

Anaconda (ab 1. Oktober)

Apostle (ab 12. Oktober)

Arrival (ab 24. Oktober)

Attack on Wall Street (ab 1. Oktober)

Been So Long (ab 26. Oktober)

Commando (ab 1. Oktober)

Death Race (ab 5. Oktober)

Derren Brown: Sacrifice (ab 19. Oktober)

Eat Pray Love (ab 27. Oktober)

Einfach zu haben (ab 1. Oktober)

Errementari: The Blacksmith and the Devil (ab 12. Oktober)

Fate/EXTRA Last Encore: Illustrias Geocentric Theory (ab 30. Oktober)

Gnome Alone (ab 19. Oktober)

Gun City (ab 31. Oktober)

Illang: The Wolf Brigade (ab 19. Oktober)

Inferno (ab 1. Oktober)

Jefe (ab 26. Oktober)

Life of Pi (ab 1. Oktober)

Malevolent - Und das Böse existiert doch (ab 5. Oktober)

Operation Finale (ab 3. Oktober)

Private Life (ab 5. Oktober)

Radio (ab 24. Oktober)

Snitch (ab 10. Oktober)

Ted (ab 5. Oktober)

The Accountant (ab 2. Oktober)

The Counselor (ab 1. Oktober)

The Land Before Time (ab 5. Oktober)

The Night Comes For Us (ab 19. Oktober)

The Peanuts Movie (ab 1. Oktober)

The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments (ab 15. Oktober)

Transformers: Age of Extinction (ab 30. Oktober)

Underworld: Blood Wars (ab 31. Oktober)

Van Helsing (ab 1. Oktober)

Wenn Inge tanzt (ab 1. Oktober)

You're Next (ab 1. Oktober)

