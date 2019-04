09:32 Uhr

Netflix informiert Kunden in Deutschland über Preiserhöhung

Netflix wird in Deutschland teurer. Bestandskunden werden derzeit in Mails über die Preiserhöhung informiert.

Netflix wird teurer. Der Streamingdienst erhöhte die Preise für zwei seiner drei Abos nun auch in Deutschland. Kunden werden derzeit per Mail informiert.

Netflix erhöht seine Preise in Deutschland. "Dies ist Teil unserer Bemühungen, Netflix fortwährend zu verbessern, damit Sie noch mehr großartige Serien und Filme genießen können", so die Argumentation des Streamingdienstes, der aktuell seine Kunden in Mails über die Preiserhöhung informiert.

Konkret erhöht Netflix bei zwei von drei Abos die monatlichen Kosten.

Das günstigste Abo, bei dem man Netflix auf nur einem Gerät und ohne HD-Qualität nutzen kann, bleibt unverändert bei 7,99 Euro pro Monat.

Der Preis der mittleren Abo-Stufe, in der HD-Auflösung und die Nutzung auf einem weiteren Gerät dazukommen, steigt von 10,99 auf 11,99 Euro pro Monat.

Das teuerste Abo beinhaltet noch bessere Ultra-HD-Qualität beim Bild sowie hochwertigeren Sound, außerdem kann Netflix auf bis zu vier Geräten gleichzeitig gestreamt werden. Diese Variante kostet statt bisher 13,99 Euro nun 15,99 Eurog.

Für Neukunden gilt die Preiserhöhung bereits seit gut zwei Wochen. Bei Bestandskunden werden die Preise bei der monatlichen Abo-Verlängerung erhöht. Wer damit nicht einverstanden ist, kann sein Abo kündigen. Auch darauf macht Netflix in seinen Info-Mails aufmerkdsam.

In den USA hatte Netflix zuletzt im Januar 2019 seine Abos teurer gemacht. Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein sind die ersten Märkte in Europa, die von dieser Preisrunde betroffen sind.

Preiserhöhung: Netflix wird für seine 5,2 Millionen Nutzer in Deutschland teurer

Der Streamingdienst hat nach jüngsten Angaben 5,2 Millionen Nutzer in Deutschland und insgesamt gut 139 Millionen weltweit. Besonders für die Gruppe der 18- bis 34-Jährigen, gehört es längst zum Alltag, Filme und Serien nicht mehr klassisch zu festen Zeiten vor dem Fernsehgerät zu gucken, sondern jederzeit per Streaming im Netz.

Neben YouTube nutzen 70 Prozent der jungen Menschen mindestens eine der Plattformen Netflix, Amazon Prime Video, Sky Go & Select oder die Mediathek von ARD beziehungsweise ZDF. Das ergab kürzlich eine YouGov-Umfrage. Bei der Bevölkerung ab 35 Jahren sind es mit 52 Prozent deutlich weniger, die mindestens eine der Plattformen nutzen. (AZ)

