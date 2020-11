16:23 Uhr

Netzwerkprobleme: Das Vodafone-Netz steht still

Das Logo von Vodafone spiegelt sich in der Fensterscheibe einer Verkaufsfiliale des Unternehmens.

Beim Mobilfunk-Betreiber Vodafone kam es am Montag in ganz Deutschland zu Netzproblemen. Mehr als 120.000 Nutzer meldeten eine Störung.

In ganz Deutschland haben Vodafone-Nutzer am Montag mit akuten Netzwerkproblemen zu kämpfen. Über 122.000 Störungsmeldungen registrierte das Portal "allestörungen.de" am Montagnachmittag. "Telefonie und mobiles Surfen unmöglich", schrieb ein User auf der Seite. Mehrere Nutzer berichteten auch von einer Fehlermeldung "SIM-Karte nicht eingerichtet".

Vodafone zu Netzwerkproblemen: "Wir arbeiten intensiv an einer Lösung"

"Aktuell kommt es überregional zu Ausfällen bei der Nutzung der Mobilen Daten und Telefonie 2G/3G/4G", schrieb der Mobilfunk-Betreiber aus Düsseldorf auf Twitter. "Wir arbeiten intensiv an einer Lösung", hieß es weiter.

Das ist bereits die zweite Störung bei dem Unternehmen innerhalb kurzer Zeit: Schon bei der Partie Deutschland gegen Ukraine war der Bildschirm schwarz. Es kam bei Vodafone Kabel Deutschland zu einer Störung des Kabelanschlusses. (AZ)

