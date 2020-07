06:17 Uhr

Neu im Juli 2020: Serien auf Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und auf Sky

Im Juli 2020 starten viele neue Serien auf Sky Ticket, Amazon Prime Video, Disney+ und Netflix - darunter Staffel 2 von "How to Sell Drugs Online (Fast)".

Welche Serien starten im Juli 2020 neu auf Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und Sky Ticket? Hier geben wir einen Überblick über die Starts.

Von Sascha Geldermann

Im Juli 2020 starten bei den großen Streaming-Diensten wieder jede Menge Serien. In diesem Artikel geben wir einen Überblick darüber, was Netflix, Amazon Prime Video, Sky Ticktet und Dinsey+ neu ins Programm nehmen.

Auf Netflix kehren unter anderem "How to Sell Drugs Online (Fast)" und "The Umbrella Academy" zurück, während auf Amazon Prime Video "Hanna" fortgesetzt wird. Über Sky Ticket lässt sich zum Beispiel Staffel 12 der Kultserie "Doctor Who" sehen. Und Disney+ nimmt gleich zwei neue Staffeln von "Marvel's Agents of Shield" ins Programm.

Zu den vielversprechendsten Serien-Highlights bieten wir einzelne Artikel, die mehr Details rund um Schauspieler und Handlung und auch einen Trailer beinhalten. Klicken Sie einfach auf blau hinterlegte Links, um mehr zu erfahren.

Neu auf Netflix: Serien im Juli 2020

Neu auf Amazon Prime Video: Serien im Juli 2020

03. Juli: Hanna, Staffel 2

09. Juli: Breathe, Staffel 2

17. Juli: Absentia, Staffel 3

17. Juli: The Catch, Staffel 1 und 2

Neu auf Sky Ticket: Serien im Juli 2020

Neu auf Disney+: Serien im Juli 2020

03. Juli: DuckTales, Staffel 2

03. Juli: Rettung auf Eisstraßen, Staffel 1 bis 3

03. Juli: Schlimmer geht's immer mit Milo Murphy , Staffel 2

, Staffel 2 03. Juli: Tier Notaufnahme, Staffel 1 und 2

10. Juli: Marvel's Agents of Shield, Staffel 4 und 5

17. Juli: Enthüllt: Geheimnisse der Meere, Staffel 2

17. Juli: Wildes Chile

31. Juli: Gordon Ramsay : Kulinarische Abenteuer

: Kulinarische Abenteuer 31. Juli: King Fishers

Neben den ganz neuen Starts werden bei Disney+ übrigens auch so einige laufende Serien mit neuen Folgen fortgesetzt. So erscheinen zum Beispiel regelmäßig weitere Episoden von "Disneys Familiensonntag", "Marvel's Hero Projec" oder "Ein Hundeleben mit Bill Farmer".

Hinweis: Die Anbieter behalten sich immer Änderungen vor - wir können daher keine Vollständigkeit der Listen garantieren.

