vor 23 Min.

Neue Abba-Songs: Fans brauchen noch etwas Geduld Panorama

Exklusiv Die legendäre schwedische Pop-Gruppe Abba arbeite noch "am Feinschliff der Songs", erklärt Görel Hanser, die oft als fünftes Band-Mitglied bezeichnet wird

Abba-Fans brauchen Geduld: Die im vergangenen Jahr angekündigten neuen Lieder werden, anders als erhofft, erst im Sommer erscheinen – womöglich sogar später. Nach Informationen unserer Redaktion wird es noch Monate dauern, bis die Songs „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“ der Öffentlichkeit vorgestellt werden. „Die Songs kommen auf keinen Fall vor dem Sommer, möglicherweise danach“, sagte Ex-Abba-Managerin Görel Hanser, die oft als Abbas fünftes Mitglied bezeichnet wird.

Man wisse auch noch überhaupt nicht, wie sie dann aufgeführt werden. „Es ist noch nicht geklärt, ob sie bei der BBC oder anderweitig präsentiert werden“, sagte Hanser.

Abba zum ersten Mal seit rund 35 Jahren im Studio wiedervereinigt

Dabei war die Freude der Fans in aller Welt schier grenzenlos, als im April 2018 völlig überraschend bekannt wurde, dass sich alle vier Abba-Mitglieder erstmals seit gut 35 Jahren in einem Stockholmer Studio wiedervereinigt hatten. Sie kündigten an, dass es zwei neue Songs geben werde. Präsentiert werden sollte zumindest einer der Songs bereits im Dezember 2018 in einer TV-Sendung der Sender BBC und NBC.

Weil Abba auch eine Welttournee mit digital animierten Abbildern der Bandmitglieder für 2019 plant, sollten diese digitalen Kopien auch in der TV-Sendung die Songs "vorspielen". Doch der TV-Auftritt wurde abgesagt.

Gerüchten, denen zufolge Fans sich auf ein ganzes, neues Abba-Album freuen dürfen, trat Görel Hanser ebenfalls entgegen: „Nein, es werden nur zwei Songs veröffentlicht, kein Album“, sagt sie unserer Redaktion. Auf die Frage, warum es so lange dauere, antwortete Hanser: "Das ist ganz normal, Abba arbeiten noch am Feinschliff der Songs. Zudem gehen alle vier Bandmitglieder ja zusätzlich noch vielen anderen Tätigkeiten nach. Da ist nicht immer Zeit, um zusammenzukommen." (dpa)

