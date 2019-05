vor 18 Min.

Neue Fotos von Prinzessin Charlotte zum 4. Geburtstag

Bild: Duke And Duchess Of Cambridge, dpa

Prinzessin Charlotte feiert heute ihren 4. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat der Palast neue Fotos veröffentlicht. Weiter warten müssen Royal-Fans auf "Baby Sussex".

Prinzessin Charlotte wird heute vier Jahre alt. Zur Feier des Tages veröffentlichte die Königsfamilie neue Fotos.

Die Bilder wurden von ihrer Mutter Kate, der Herzogin von Cambridge, geschossen, wie der Kensington Palast mitteilte. Entstanden sind sie im April auf dem Landsitz der Familie, Anmer Hall, in Norfolk.

Die Fotos zeigen die kleine Charlotte, wie sie über einen Zaun klettert oder auf einer Wiese sitzend in die Kamera lächelt. Die Fans der Royals sind entzückt - was sie in Tausenden Kommentaren in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck bringen. Immer wieder heißt es darin auch: "Sie sieht Queen Elizabeth so ähnlich!"

Charlotte kam vor vier Jahren um 8.34 Uhr an einem Samstag im St. Mary's Hospital im Londoner Stadtteil Paddington zur Welt. Sie besucht einen Kindergarten in der Nähe des Palastes.

Neue Bilder auch von Prinz Louis

Erst vor wenigen Tagen hatten William und Kate zum ersten Geburtstag von Prinz Louis Fotos geteilt. Von Prinz George, Charlottes älterem Bruder, könnte es dann zu seinem sechsten Geburtstag im Juli neue Schnappschüsse geben.

Auch dieses Bild von Prinz Louis hat Mutter Kate selbst aufgenommen. Bild: Duchess of Cambridge, dpa

Vielleicht müssen sich die kleinen Royals die Aufmerksamkeit aber bald teilen. Die Fans warten gespannt auf die Geburt von "Baby Sussex" , das erste Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan. (fla)

