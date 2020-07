vor 48 Min.

Neue Funktionen für WhatsApp: Was sich beim Messenger ändert

Der Messenger WhatsApp wird mit neuen Funktionen ausgestattet. Nutzer können nun auch animierte Sticker verschicken und Nummern über QR-Codes austauschen.

WhatsApp ist der beliebteste Messenger-Dienste weltweit. Nach eigenen Angaben wird er von mehr als zwei Milliarden Menschen in über 180 Ländern genutzt. Laufend gibt es Veränderungen. Nun haben die Entwickler für Android und iOS-Smartphones wieder vier neue Funktionen an den Start gebracht.

WhatsApp: Messenger bekommt neue Funktionen

Eine davon könnte den Kennenlernprozess grundlegend verändern. Denn die Frage nach der Handynummer des Gegenübers dürfte sich damit erledigt haben. Stattdessen macht es WhatsApp nun möglich, den QR-Code des Anderen zu scannen, um damit dessen Nummer zu erhalten. Den eigenen Code kann man sich über Einstellungen im eigenen Profil anzeigen lassen. Oben rechts, neben Profilbild und Status, erscheint dort nun ein kleines Symbol. Ein Klick darauf produziert den Code oder gibt einem die Möglichkeit, fremde Codes zu scannen.

Und wenn man schon eine neue Nummer hat, warum dann nicht auch gleich neue Sticker versenden? Die gibt es nämlich jetzt auch mit Animation. Bei einem Android-Smartphone gelangen Nutzer über die Chat-Funktion an den Download. Dort muss im ersten Schritt auf das Smiley-Symbol geklickt und anschließend Sticker ausgewählt werden. In der rechten oberen Ecke erscheint nun in kleines Plus-Zeichen. Hier stehen die Sticker zum Download. Ein "Play"-Button kennzeichnet die animierten unter ihnen. Wer Probleme beim Download oder der Anzeige der animierten Sticker hat, sollte prüfen ob die aktuellste Version des Messengers installiert ist.

Dark-Mode jetzt auch in der Desktop-Version von WhatsApp

Schon seit einiger Zeit bietet WhatsApp seinen Nutzern die Möglichkeit, den Messenger in einem dunklen Farbschema zu nutzen. Der sogenannte Dark Mode war allerdings bislang auf die Nutzung auf dem Smartphone beschränkt. Das ändert sich jetzt. Auch die Desktop-Version lässt sich fortan in dunkle Farbe tauchen. Wer von hell zu dunkel wechseln will, kann dies in den Einstellungen unter dem Reiter Design ändern.

Außerdem verbessert WhatsApp sein Angebot im Bereich der Videokonferenzen. Seit April ist es bereits möglich mit acht Teilnehmern eine Konferenz per Video zu starten. Kleine Gruppen können durch ein Symbol am rechten oberen Rand aber nun auch durch einen einzigen Klick eine Videokonferenz beginnen. Wer dabei einen einzelnen Teilnehmer im Vollbild sehen will, muss ihn durch längeres Antippen auswählen. (AZ)

