Neue Serien im November 2020 auf Netflix, Sky, Disney+ und Amazon

Zu den Serien im November 2020 gehört Staffel 4 von "The Crown" auf Netflix. Aber auch Disney+, Sky Ticket und Amazon Prime Video legen mit neuen Starts nach.

Im November 2020 starten wieder neue Serien auf Netflix, Sky Ticket, Amazon Prime Video und Disney+. Wir geben einen Überblick über die Starts, die bisher bekannt sind.

Im Corona-Herbst werden sich wohl besonders viele Menschen nach neuen Serien oder neuen Staffeln umschauen - und werden bei den großen Streaming-Diensten Netflix, Sky Ticket, Disney+ und Amazon Prime Video fündig. In diesem Artikel bekommen Sie einen Überblick über die Neuheiten im November 2020.

Auf Netflix geht unter anderem "The Crown" mit Staffel 4 weiter. Auf Sky Ticket läuft "The Comey Rule" an, während Disney+ unter anderem "Die Muppets" und "Die Simpsons" loslässt.

Noch sind nicht alle Serien-Starts im November 2020 bekannt - Amazon hält sich bislang sogar komplett bedeckt. Immer wenn weitere Neuheiten angekündigt werden, aktualisieren wir diesen Artikel.

Zu den Serien-Highlights bieten wir Einzelartikel mit mehr Informationen rund um Besetzung, Folgen, Handlung und Trailer. Klicken Sie dafür einfach auf den Link, wenn in der folgenden Übersicht ein Titel blau hinterlegt ist.

Neu auf Netflix: Serien im November 2020

01. November: M’entends-tu? – Staffel 2

03. November: Gabby’s Dollhouse

03. November: Record of Youth

04. November: Liebe und Anarchie

05. November: Carmel: Wer hat María Marta umgebracht?

Marta umgebracht? 05. November: Paranormal

06. November: Country Ever After

09. November: Undercover, Staffel 2

10. November: Dash & Lily

11. November: A Queen Is Born

11. November: Der Befreier

13. November: Die Schergen des Midas

15. November: The Crown, Staffel 4

17. November: We Are The Champions

18. November: Der Geschmack der Margeriten, Staffel 2

18. November: Weihnachten werden Wohn(t)räume wahr

werden Wohn(t)räume wahr 20. November: Feuer in der Stimme

25. November: Great Pretender: Staffel 2

27. November: Sugar Rush Christmas, Staffel 2

Christmas, Staffel 2 27. November: ÜberWeihnachten

27. November: Virgin River , Staffel 2

, Staffel 2 ohne Termin: Mismatched

Neu auf Sky Ticket: Serien im November 2020

Neu auf Disney+: Serien im November 2020

06. November: Feindselige Erde – Anpassen oder sterben (Doku-Serie)

06. November: Runaways, Staffel 2

06. November: Sei fancy mit Nancy Clancy !

! 06. November: Und jetzt: Die Muppets

13. November: Mein Geist rockt!

20. November: Baymax – Robowabohu in Serie, Staffel 2

20. November: Once Upon A Time In Wonderland

20. November: Ultimate Airport Dubai , Staffel 1 bis 3 (Doku-Serie)

, Staffel 1 bis 3 (Doku-Serie) 27. November: Amphibia

27. November: Die Simpsons, Staffel 31

Neu auf Amazon Prime Video: Serien im November 2020

noch keine Starts bekannt

Hinweis: Die Anbieter behalten sich immer Änderungen vor - wir können daher keine Vollständigkeit der Listen garantieren.

