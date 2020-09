vor 1 Min.

Neue Serien im Oktober 2020 auf Netflix, Disney+, Sky Ticket und Amazon

Im Oktober 2020 starten neue Serien auf Netflix, Sky Ticket, Amazon Prime Video und Disney+. Hier finden Sie einen Überblick über die bisher bekannten Starts.

Von Sascha Geldermann

Überblick über alle Serien des Jahres: 2020: Serien auf Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Sky Ticket.

Die großen Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video, Sky Ticket und Disney+ sorgen im Herbst für Serien-Nachschub. Im Oktober 2020 starten viele neue Shows und neue Staffeln.

Auf Netflix läuft unter anderem Staffel 3 von "Star Trek: Discovery", während auf Sky Ticket die Martial-Arts-Serie "Warrior" mit Staffel 2 zurückkehrt. Disney+ nimmt im Oktober gleich fünf Staffeln von "Once Upon a Time" ins Programm. Ganz neu ist "The Walking Dead: World Beyond" auf Amazon Prime Video.

Noch sind nicht alle Serien-Starts für den Oktober 2020 bekannt. Wir aktualisieren diesen Artikel mit jeder neuen Ankündigung.

Zu vielen Serien bieten wir eigene Artikel, die mehr Details zu Folgen, Handlung und Besetzung verraten - und oft auch einen Trailer bieten. Klicken Sie in den folgenden Übersichten für mehr Informationen einfach auf die blau hinterlegten Links:

Neu auf Netflix: Serien im Oktober 2020

01. Oktober: Guten Morgen, Verônica

01. Oktober: Carmen Sandiego: Staffel 3

01. Oktober: Eine lausige Hexe: Staffel 4

02. Oktober: Emily in Paris

02. Oktober: Song Exploder (Doku-Serie)

02. Oktober: To the Lake

09. Oktober: Die Gehörlosen-Uni (Doku-Serie)

09. Oktober: Fast & Furious Spy Racers, Staffel 2

09. Oktober: Spuk in Bly Manor

11. Oktober: Stranger, Staffel 2

12. Oktober: Kipo und die Welt der Wundermonster, Staffel 3

15. Oktober: Social Distance

16. Oktober: Grand Army

16. Oktober: Jack, der Monsterschreck: Buch 3

16. Oktober: Jemand muss sterben

16. Oktober: La Révolution

16. Oktober: Star Trek: Discovery, Staffel 3

16. Oktober: Traumhaus-Makeover

16. Oktober: Welpenakademie: Staffel 2

21. Oktober: My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman , Staffel 3

, Staffel 3 22. Oktober: The Alienist – Die Einkreisung, Staffel 2

22. Oktober: You Me Her, Staffel 5

23. Oktober: Barbaren

23. Oktober: Perdida – Vermisst

23. Oktober: Das Damengambit

27. Oktober: Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel, Staffel 4

30. Oktober: Suburra, Staffel 3

Neu auf Amazon Prime Video: Serien im Oktober 2020

Neu auf Sky Ticket: Serien im Oktober 2020

Neu auf Disney+: Serien im Oktober 2020

Hinweis: Die Anbieter behalten sich immer Änderungen vor - wir können daher keine Vollständigkeit der Listen garantieren.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen