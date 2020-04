15:34 Uhr

Neue Streaming-Serien im Januar 2020

Im Januar 2020 sind viele Serien auf Netflix, Amazon Prime Video und Sky Ticket gestartet. Hier ein Überblick.

Überblick über alle Serien des Jahres: 2020: Serien auf Netflix, Amazon Prime Video und Sky Ticket.

Im Januar 2020 gab es viele Serien-Starts auf Netflix, Sky Ticket und Amazon Prime Video. Damit bekamen Serien-Fans gleich zum Beginn des Jahres reichlich Auswahl.

Auf Netflix ging unter anderem "Sex Education" in eine neue Staffel und auf Amazon Prime Video startet "Star Trek: Picard" - eine Serie, die wöchentlich eine neue Folge bekommt. Und auch eine deutsche Vorzeigeproduktion wurde fortgesetzt: "Babylon Berlin" entführt wieder ins Berlin des Jahres 1929. Dieses Mal muss Gereon Rath den Mord an einer Schauspielerin aufklären - längst nicht die einzige Leiche in Staffel 3.

Hier der Überblick über die Streaming-Serien im Januar - bei den interessantesten sind die Namen auf ausführliche Artikel verlinkt, die mehr Details bieten.

Serien auf Netflix im Januar 2020

Serien auf Amazon Prime Video im Januar 2020

Serien auf Sky Ticket im Januar 2020

Hinweis: Die Anbieter behalten sich immer Änderungen vor - wir können daher keine Vollständigkeit der Listen garantieren.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen