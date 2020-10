15.10.2020

Neue Tatort-Kommissarin Zuercher kannte Krimireihe vor ihrer Rolle nicht

Exklusiv „Ich kannte den Tatort vorher nicht“, sagt die neue „Tatort“-Ermittlerin Anna Pieri Zuercher.

Von Josef Karg

Die neue „Tatort“-Ermittlerin Anna Pieri Zuercher hat vor Übernahme ihrer Rolle keine wirkliche Ahnung von der bekannte Fernsehkrimireihe gehabt. „Ich kannte den 'Tatort' vorher nicht“, sagte die 41-Jährige unserer Redaktion. „Mein Vater, ein Deutschschweizer, hat sich den zwar angeschaut, aber wir haben daheim Französisch geredet“, erklärte sie. „Ich wusste also, dass man Vater einen Krimi schaute, aber nicht, dass es der Tatort war“, sagte die Schauspielerin, die am kommenden Sonntag in der Folge „Züri brennt“ erstmals im Schweizer „Tatort“ ermitteln wird.

Neue "Tatort"-Kommissarin Anna Pieri Zuercher

Dass sie die Rolle der Züricher Kommerssarin Isabelle Grandjean bekam, habe ihre Familie sehr überrascht, erzählte die Schweizerin: „Meine Schwester, die seit geraumer Zeit in München lebt, ist „Tatort“-Fan. Als ich hier erzählte, dass ich die neue Ermittlerin spielen werde, war sie regelrecht schockiert. Sie konnte es gar nicht glauben.“

Anna Pieri Zuercher: „Ich kam mit der Waffe erstaunlich gut zurecht“

Zuercher musste sich erst einmal im Schießstand auf ihre Rolle vorbereiten. „Ich hatte vorher nie eine Waffe in der Hand“, sagte die Schauspielerin. „Im Vorfeld der Aufnahmen hatten wir einen Termin, um Schießen zu üben, das hat ich anfangs ziemlich gestresst“, fügte sie hinzu. „Aber irgendwann hat es mir dann Spaß gemacht. Ich kam mit der Waffe erstaunlich gut zurecht.“ Am Ende des Trainings habe sie im Schießtest die volle Punktzahl erreicht: „Ich habe 18 von 18 möglichen Punkten gemacht“, sagte Zuercher.

