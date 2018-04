vor 22 Min.

Neuer Ärger im Königshaus: Letizia und Sofia streiten über Fotomotiv Panorama

König Felipe zwischen den Fronten: an Ostern lieferten sich seine Frau Letizia und seine Mutter Sofía ein kleines Duell.

Auf einem Video scheinen Sofía und Letizia von Spanien zu streiten. Der Grund: das österliche Familienfoto. König Felipe versucht, die Gemüter zu beruhigen.

Von Ralph Schulze

Dass die spanische Königsfamilie alles andere als geeint ist, weiß man schon länger: Juan Carlos und Sofía, Spaniens Könige im Ruhestand, leben getrennt. König Felipe meidet den Kontakt mit seiner Schwester Cristina, die zusammen mit Ehemann Iñaki Urdangarin in einen Betrugsskandal verwickelt ist. Und Königin Letizia hat ihrem Schwiegervater Juan Carlos nicht verziehen, dass er ihre Hochzeit mit Felipe verhindern wollte.

Nun scheint sich noch ein weiterer Riss aufzutun, und zwar zwischen der 45-jährigen Letizia und ihrer 79-jährigen Schwiegermutter Sofía. Fotos und ein Video, auf denen man Anzeichen dafür zu sehen glaubt, dass es zwischen den beiden nicht mehr so harmonisch wie früher läuft, beschäftigen die spanische Nation.

Streit beim österlichen Familienfoto

Anlass ist ein Zwischenfall, der sich am Ostersonntag in der Kathedrale von Palma de Mallorca abspielte. Nach dem Ende der Messe passierte es: Königin Sofía wollte sich mit ihren Enkelinnen, Thronfolgerin Leonor, zwölf, und Infantin Sofía, zehn, fotografisch verewigen lassen. Doch dies gefiel anscheinend Letizia nicht.

Sie stellte sich vor die Kameras und versuchte, die Hand ihrer Schwiegermutter, die auf der Schulter von Leonor lag, wegzuschieben. Auch die Kronprinzessin selbst hatte offenbar keine Lust auf Fotos und schüttelte Omas Hand von der Schulter. Sekunden später sieht man, wie König Felipe versucht, die Gemüter zu beruhigen.

Die Bilder gelangten erst Tage später an die Öffentlichkeit. Mehrere Zeitungen schrieben vom „Duell der Königinnen“. Spaniens Hofberichterstatter wollen erfahren haben, dass Sofía ihre beiden Enkelinnen immer seltener zu sehen bekommt. Dass Letizia der Schwiegermutter schon öfter einen Korb gab, wenn diese, wie es die meisten Großmütter gerne tun, die beiden Mädchen besuchen wollte.

Ein Foto sorgte für einen kleinen Streit zwischen Mama und Oma. Und mitten drin: Kronprinzessin Leonor (Mitte) und Prinzessin Sofia (links). Bild: JJ Guillen/dpa

Für Letizia hagelt es Kritik

Der Palast äußerte sich wie üblich nicht zu solchen privaten Angelegenheiten. Im Internet bekommt vor allem Sofía viel Zuspruch. Etwa von ihrer adeligen Nichte Marie-Chantal von Griechenland, die twitterte: „Keine Großmutter verdient es, so behandelt zu werden.“ Über Letizia, die wegen ihres kühlen Auftretens weniger beliebt ist, ging ein Hagel der Kritik nieder. Aber es gab auch Verständnis für Letizia. Die Königin habe nur das Privatleben ihrer Töchter schützen wollen, sagte eine alte Freundin Letizias.

Aber vielleicht war diese Fotoszene ja auch gar nicht so dramatisch. Denn in der großen öffentlichen Aufregung ist ganz untergegangen, dass es am Ende, vor der Kathedrale, noch ein Happy End gab. Da konnte sich eine lächelnde Königin Sofía dann doch zusammen mit ihren beiden reizenden Enkelinnen ablichten lassen – natürlich mit Einverständnis Letizias, die wachsam danebenstand.

Themen Folgen