vor 51 Min.

Neuer Erdrutsch auf Philippinen tötet mindestens drei Menschen Panorama

Nach Taifun "Mangkhut" haben Regenfälle eine Schlammlawine ausgelöst, die zahlreiche Häuser des Dorfes Tinaan begraben hat. Es gab einige Tote und Verletzte.

Während die Philippinen weiter mit den Folgen des Taifuns "Mangkhut" kämpfen, hat ein neuer Erdrutsch mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Mindestens drei weitere wurden verletzt, als die Schlammlawine am Donnerstag im Dorf Tinaan in der Provinz Cebu bis zu 25 Häuser unter sich begrub, wie die örtliche Polizei mitteilte.

Heftiger Regen nach Taifun "Mangkhut" verursachte die Schlammlawine

Wie viele Menschen nach dem jüngsten Unglück knapp 600 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila noch vermisst wurden, konnte der Sprecher des örtlichen Katastrophenschutzes, Julius Regner, zunächst nicht sagen. Die Rettungsarbeiten dauerten an.

Auslöser der neuen Schlammlawine waren laut Regner die heftigen Regenfälle nach dem Taifun. Anwohnern zufolge habe sich der Erdrutsch dadurch angekündigt, dass kleinere Felsbrocken ins Rollen kamen.

Taifun "Mangkhut": Bisher starben über 80 Menschen

Der Taifun "Mangkhut" hatte das südostasiatische Land am Samstag heimgesucht. Seitdem kamen über 80 Menschen ums Leben, Dutzende werden noch vermisst. Die meisten Todesopfer und Vermissten stammen aus der nördlichen Region Cordillera. Dort liegt auch die Stadt Itogon, wo eine Schlammlawine eine Siedlung von Bergbauarbeitern unter sich begrub. Hunderte Helfer suchen dort weiter nach Überlebenden.

Auch in China und in der Millionenmetropole Hongkong richtete "Mangkhut" am Sonntag vielerorts große Verwüstung an. Mindestens vier Menschen in der Küstenprovinz im Südosten des Landes starben laut Behördenangaben.

Drei Menschen wurden von umfallenden Bäumen getroffen, ein Mensch starb beim Zusammensturz eines Gebäudes, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Der Sturm fällt Hunderte Bäume und zerstörte Straßen. In Hongkong wurden mehr als 200 Menschen verletzt. Insbesondere auf den Inseln vor Hongkong gab es enorme Schäden durch Fluten. (dpa)

Themen Folgen