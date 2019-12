vor 34 Min.

Neuer Job gefällig? Stellenangebot aus dem Palast Ihrer Majestät

Die Queen sucht einen Chef für Twitter und Co. Der Arbeitsplatz ist im Buckingham Palace. Warum man sich das dennoch gut überlegen sollte.

Von Markus Bär

Bewerben kann man sich noch bis Heiligabend um 23.55 Uhr, das Bewerbungsgespräch ist dann im Januar. Wer Interesse hat, darf sich um einen Posten im Haushalt Ihrer Majestät, Queen Elisabeth II., bemühen. Gesucht wird ein Social-Media-Chef, der auf allen Kanälen das königliche Haus im besten Licht erscheinen lässt. „Es geht darum, nie stillzustehen und neue Wege zu finden, um die Präsenz der Queen in der Öffentlichkeit und auf der Weltbühne zu pflegen“, heißt es auf der royalen Website.

So viel verdient der Social-Media-Chef der Queen

Der Job ist ausdrücklich unbefristet. Gearbeitet wird von Montag bis Freitag mit 37,5 Stunden pro Woche. Der blaublütige Arbeitgeber ködert noch mit einer Rentenbeteiligung, 33 Tagen Urlaub und freiem Essen im Buckingham Palace. Das ist nämlich der Arbeitsort.

Beim Gehalt kommt man aber ins Stutzen: 45.000 bis 50.000 Pfund pro Jahr wird offeriert, je nach Erfahrung. Das sind bis zu 60.000 Euro brutto. Nicht, dass das wenig Geld wäre. Aber für einen Job im superteuren London, mit dem man auch noch täglich vor der ganzen Welt glänzen muss, scheint das Salär etwas unterdimensioniert zu sein. Zumal das Königshaus gerne auch Skandale produziert. So wie aktuell jener um den Duke of York, Prinz Andrew, dem vorgeworfen wird, Sex mit einer seinerzeit Minderjährigen gehabt zu haben. Vermintes Terrain also. Da kann es schnell vorbei sein. Mit dem unbefristeten Job.

Aber das Königshaus scheint ohnehin nicht unbedingt sehr üppig zu zahlen. Erst Anfang des Jahres Britische Royals suchen neuen Butler für den Buckingham Palacehatte die Queen einen neuen Butler gesucht. Für fünf Tage Arbeit pro Woche, gerne auch an den Wochenenden, sollte es knapp 20.000 Pfund pro Jahr geben – etwa 24.000 Euro. Wer sich dennoch als Social-Media-Chef bewerben möchte: Hier geht's zur Stellenanzeige.

