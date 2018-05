vor 3 Min.

Neues Abenteuer von Räuber Hotzenplotz erscheint

Wie der Stuttgarter Thienemann-Verlag mitteilte, erscheint mit "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete" am 17. Juli eine bisher unveröffentlichte Geschichte

Vor fünf Jahren ist der literarische Vater von Räuber Hotzenplotz gestorben. Nun hat die Tochter von Autor Otfried Preußler eine unveröffentlichte Geschichte entdeckt.

In vielen Kinderzimmern sind die Bücher von Otfried Preußler fester Bestandteil. Dazu gehören auch die Abenteuer rund um den Räuber Hotzenplotz. Nun ist ein neues Abenteuer des beliebten Kinderbuch-Schurken aufgetaucht. Wie der Stuttgarter Thienemann-Verlag mitteilte, erscheint mit "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete" am 17. Juli eine bisher unveröffentlichte Geschichte - etwa 45 Jahre nach dem bislang letzten Band. Neben der "Kleinen Hexe" gilt der Räuber Hotzenplotz als Preußlers beliebteste und bekannteste Kinderbuchfigur. Der Autor nutzte seine Figur zu Lebzeiten als Alter Ego, beantwortete unter ihrem Namen Kinderbriefe und schrieb sogar Behörden an.

Räuber Hotzenplotz: So wurde sein letztes Abenteuer entdeckt

Preußlers Tochter, Susanne Preußler-Bitsch, stieß vergangenes Jahr per Zufall im Nachlass ihres Vaters auf die bis dahin unbekannte Arbeit. "Die Fahrt zum Mond" lautete der Titel eines Theaterstücks zu Räuber Hotzenplotz, das Preußler vor 50 Jahren geschrieben habe. Das Theater Düsseldorf hat sich die Uraufführungsrechte für den 11. November gesichert.

Alle bekannten Figuren der Reihe tauchen in "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete" wieder auf: Kasperl und Seppel, die Großmutter, Wachtmeister Dimpfelmoser und, natürlich, der Räuber Hotzenplotz. Aus der gefundenen Vorlage ihres Vaters entwickelte Preußler-Bitsch ein, wie sie es nennt, "erzähltes Kasperltheater zwischen zwei Buchdeckeln".

Vom Inhalt ist schon so viel bekannt: Hotzenplotz ist wieder einmal aus dem Gefängnis ausgebrochen. Seppel und Kasperl sind fest entschlossen, ihn wieder einzufangen und ein für alle Mal auf den Mond zu schießen - und das nicht im übertragenen Sinne, sondern ganz konkret. Die Fans - unter ihnen sicher auch viele Erwachsene - sind sicher gespannt, wie dieses Abenteuer endet. (dpa/AZ)

Hotzenplotz bringt die Bühne zum Wackeln

