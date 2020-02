vor 57 Min.

Neues BTS-Album "Map of the Soul: 7": Release, Tracklist, Lieder

Die beliebte K-Pop-Band BTS feiert demnächst ihr Comeback: Am 21.2.2020 erscheint das neue Album "Map of the Soul: 7". Die "Bangtang-Boys" wie die Band ausgeschrieben heißt, hatten sich seit August 2019 eine Pause vom Medientrubel gegönnt.

Neues BTS-Album "Map of the Soul: 7" - Release

BTS hat bisher sechs Studioalben veröffentlicht - "Map of the Soul" ist Nummer 7. Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden: Ab dem 21.2.2020 ist das Album zum Kauf erhältlich. Bereits im Jahr 2018 knackten die Jungs aus Südkorea die zehn Millionen Marke in Album-Verkäufen und auch die Pre-Orders für "Map of the Soul" knacken Rekorde: Laut Forbes haben schon vier Millionen Fans weltweit das Album vorbestellt.

BTS-Album, Tracklist: Welche Lieder sind auf "Map of the Soul: 7" zu hören?

Bisher sind drei Lieder des neuen Albums bekannt. Hier der Überblick:

Outro: Ego

Black Swan

Interlude: Shadow

Das Outro, in dem BTS-Mitglied J-Hope alleine zu sehen ist wurde am 02.02.2020 veröffentlicht und hat bereits mehr als 26 Millionen Aufrufe.

Den Song "Black Swan" hat die Band bei der Late Late Show mit James Corden performt. Auch dieses Video ist auf Youtube zu sehen. Die endgültige Tracklist soll am 17. Februar veröffentlicht werden - vier Tage vor Album-Release.

BTS ist erfolgreichste K-Pop-Band aller Zeiten

Koreanischsprachiger Pop - kurz K-Pop - wird seit Jahren weltweit immer beliebter. Die sieben Jungs mit den Künstlernamen Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jungkook gründeten BTS im Jahr 2013, noch vor der weltweiten Trend-Welle. Den internationalen Durchbruch feierten sie im Jahr 2018 mit ihrer Album-Trilogie "Love Yourself" für die sie auch etliche Preise gewonnen haben.

Die südkoreanische Band hat eine sehr treue Fangemeinde, die sich ARMY nennt und ihnen in den sozialen Medien regelmäßig Rekorde einbringt. Das Video zu ihrer Single "Idol" wurde während der ersten 24 Stunden 45 Millionen Mal angeklickt. Diese stolze Zahl knackte sogar den Rekord von Taylor Swift aus dem Jahr 2017. (AZ)

