Neues "Tribute von Panem"-Buch kommt 2020

Jennifer Lawrence verkörperte in den ersten Teilen der "Tribute von Panem"-Saga" Katniss Everdeen.

Die "Tribute von Panem"-Saga bekommt einen vierten Teil. Er spielt in der Vergangenheit - und ohne Heldin Katniss Everdeen.

Es sind Spiele um Leben und Tod - und sie gehen in die nächste Runde. Fast vier Jahre nach dem letzten „Tribute von Panem“-Film mit Heldin Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence, 28) gibt es endlich neues „Panem“-Material für die Fans. Ein neues Buch ist in Arbeit, ein neuer Film bereits in Planung.

Der Titel des neuen Abenteuers, das im Mai 2020 in die Buchläden kommen soll, ist noch nicht bekannt. Was aber schon durchgesickert ist: Der neue Roman soll 64 Jahre früher spielen – in den sogenannten „Dunklen Tagen“. Panem versucht zu diesem Zeitpunkt gerade, sich von einem zerstörerischen Krieg zu erholen.

"Tribute von Panem"-Bücher fast 100 Millionen Mal verkauft

Die erfolgreiche „Panem“-Saga wurde von Bestseller-Autorin Suzanne Collins (56) geschaffen. Die US-Amerikanerin brachte ihre drei Romane zwischen 2008 und 2011 heraus. Millionen Fans auf der ganzen Welt verschlangen die Werke. Insgesamt wurden sie weltweit über 100 Millionen Mal verkauft.

Die Verfilmung der drei Bücher, die auf vier Filme aufgeteilt wurden, spielten an den Kinokassen fast drei Milliarden Dollar (2,68 Millliarden Euro) ein. Die mittlerweile oscar-gekrönte Schauspielerin Jennifer Lawrence stieg mit ihrer Rolle der jungen Katniss Everdeen, die im live übertragenen Wettkampf um Leben und Tod dem totalitären Regime die Stirn bietet, in die Riege der Weltstars auf.

Filmstudio will neuen "Tribute von Panem"-Teil auf die Leinwand bringen

Auch das neueste Abenteuer der "Panem"-Saga soll wieder für Furore auf der Kinoleinwand sorgen. Das Filmstudio Lionsgate, das die ersten Romane verfilmt hat, signalisierte bereits, dass es auch Collins’ neues Buch in die Kinos bringen will.

„Wir können es kaum erwarten, dass das nächste Buch von Suzanne veröffentlicht wird“, erklärte Lionsgate-Präsident Joe Drake. „Wir sind während des Schreibens mit ihr in Kontakt geblieben und wir beabsichtigen, weiter eng mit ihr für den Film zusammenzuarbeiten.“

Superstar Jennifer Lawrence fehlt bei neuer "Tribute von Panem"-Verfilmung"

Superstar Jennifer Lawrence wird dann allerdings nicht mit dabei sein. Da der neue Roman weit in der Vergangenheit spielt, also eine Art Prequel ist, war ihre Rolle Katniss zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren.

Wer zum Cast des neuen "Panem"-Abenteuers gehören wird, ist noch nicht bekannt. (AZ)

