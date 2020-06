09:07 Uhr

"New Girl", Staffel 7: Start heute - Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Zooey Deschanel spielt die Hauptrolle in "New Girl". Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung und einen Trailer zu Staffel 7 gibt es hier.

Ab sofort geht Staffel 7 von "New Girl" bei Netflix an den Start. Alle Infos rund um Folgen, Handlung und Schauspieler im Cast sowie einen Trailer finden Sie hier.

Die finale Staffel 7 von "New Girl" ist ab heute im Stream bei Netflix verfügbar. Die komplette Serie gab es in Deutschland bereits im Free-TV auf ProSieben zu sehen. Wer die Serie noch nicht kennt oder noch einmal ansehen möchte, kann alle Staffeln der Sitcom auf Abruf bei Netflix streamen. Wir haben alle Infos zum Start, der Handlung, den Folgen und den Schauspielern im Cast für Sie zusammengestellt. Außerdem finden Sie am Schluss des Artikels auch einen Trailer zur siebten Staffel.

"New Girl": Start von Staffel 7 auf Netflix heute

Staffel 7 von "New Girl" erscheint am heutigen 6. Juni 2020 auf Netflix. Die ersten sechs Staffeln sind bereits auf Abruf verfügbar.

Handlung von "New Girl"

Im Mittelpunkt der Handlung von "New Girl" steht die lebensfrohe Grundschullehrerin Jessica, die nach der Trennung von ihrem Ex mit drei Männern in eine Wohngemeinschaft zieht. Ihre drei neuen Mitbewohner sind die Junggesellen Nick Miller, Schmidt und Winston Bishop. Sie bringen der jungen Jessica mehr über Männer bei, da sie in Beziehungen kein Glück zu haben scheint. Im Laufe der Serie werden die Mitbewohner - nach bewährtem Sitcom-Rezept à la "Friends" - zu einer Art Familie, die sich in allen Lebenskrisen zur Seite steht.

"New Girl": Folgen in Staffel 7

Staffel 7 der Sitcom umfasst insgesamt acht Folgen und ist die letzte Staffel der Serie. Die Titel der Episoden finden Sie hier in der Übersicht:

Folge 1: Drei Jahre später

Folge 2: Schlafentzug

Folge 3: Kuschelpädagogik

Folge 4: In Memoriam

Folge 5: Taufpaten

Folge 6: Mario

Folge 7: Fluch der Piratenbraut

Folge 8: Engram Pattersky

Besetzung: Schauspieler im Cast von "New Girl"

Das sind die Hauptdarsteller und ihre Synchronspecher im Überblick:

Rollenname Schauspieler Synchronsprecher Jessica „Jess“ Day Zooey Deschanel Anja Stadlober Nicholas „ Nick “ Miller Jake Johnson Tim Knauer Winston Schmidt Max Greenfield Robin Kahnmeyer Cecilia "Cece" Schmidt Hannah Simone Susanne Geier Winston Bishop Lamorne Morris Tobias Nath Ruth Danielle und Rhiannon Rockoff

"New Girl": Trailer zu Staffel 7

Da die Sitcom in Deutschland auf ProSieben ausgestrahlt wurde, finden Sie hier einen deutschen Trailer des Senders zu Staffel 7:

