New Jersey: "Anti-Feminist" erschießt Sohn von US-Bundesrichterin

Nach den tödlichen Schüssen gegen den Sohn einer US-Bundesrichterin gilt ein "Anti-Feminist" als Hauptverdächtiger. Der Jurist richtete sich nach der Tat selbst.

Nach dem bewaffneten Angriff auf die Familie einer US-Bundesrichterin in New Jersey hat die Polizei einen als "Anti-Feministen" beschriebenen Anwalt als Hauptverdächtigen identifiziert. Der Jurist sei Stunden nach der Tat tot aufgefunden worden, teilten das FBI und die Staatsanwaltschaft in Newark am Montagabend (Ortszeit) mit.

Medienberichten zufolge brachte sich der Mann nach dem Angriff mit einer Pistole um. Seine Leiche sei im Bundesstaat New York gefunden worden, etwa zwei Stunden Fahrtzeit vom Tatort entfernt. Bei der Attacke im Haus von Richterin Esther Salas waren am Sonntag ihr 20-jähriger Sohn erschossen und ihr Mann (63), ein Strafverteidiger, verletzt worden. Sie selbst blieb unversehrt.

The FBI has identified Roy Den Hollander as the primary subject in the attack that occurred at the home of the Honorable Esther Salas. Den Hollander is now deceased. Individuals who believe they have relevant information should contact us at 973-792-3000, Press Option 2.