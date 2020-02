vor 23 Min.

News-Blog: "Big Brother 2020": Gleich zwei Kandidatinnen gehen in Folge 13

Die News zu "Big Brother", Folge 14 läuft heute am 25.2.20.

Die News zu "Big Brother" 2020: In Folge 13 mussten zur Überraschung aller gleich zwei Kandidatinnen "Big Brother" verlassen. Hier die News im Blog.

Mehr zum Thema: Hier gibt es alle Infos zu Big Brother 2020 - rund um Sendetermine, Kandidaten, Moderator, Übertragung und News.

News-Blog zu "Big Brother" 2020 heute am 25.2.2020

News am 25. Februar: Zwei Kandidatinnen mussten die Sendung verlassen

Bereits in der letzten Live-Show am 17. Februar wurden Cathleen und Mareike von den anderen " Big Brother"-Kandidaten nominiert, weshalb sie gestern um ihren verbleib im Haus zittern mussten. Die erste Entscheidung traf Mareike: Sie musste "Big Brother" 2020 als erstes verlassen.

Kurz nach ihrem Rauswurf dann die unangenehme Überraschung: Noch ein Teilnehmer der Sendung sollte die Heimreise antreten. Die Zuschauer durften per Blitz-Voting entscheiden, für wen nach zwei Wochen ebenfalls Schluss sein soll. Letztlich endschied sich das Publikum gegen Maria. Auch sie musste nach Mareike "Big Brother" verlassen. Cathleen, die selbst noch in der Folge nominiert war, durfte bleiben.

News am 24. Februar: Karnevals-Party sorgt für Konflikte

Nach der Karnevals-Party bei "Big Brother" verhärten sich die Fronten zwischen Michelle und Mac. Auch Pat versucht weiterhin, die anderen Bewohner dazu zu bringen, sich von Mareike zu distanzieren. Wird die Situation heute, am 24.2.20 eskalieren?

News am 22. Februar: Michelle und Philipp auf Kuschelkurs

Die beiden Kandidaten Michelle und Philipp kommen sich weiter näher. Zunächst wird auf der Couch gekuschelt und dann schlafen die beiden sogar im gleichen Bett. Als Michelle mitten in der Nacht in den Raum der Wahrheit gerufen wird, wartet Philipp danach auf sie, um sie emotional unterstützen zu können.

News am 21. Februar: Intime Gespräche und freizügiges Baden im Glashas

Während ein paar der Teilnehmerinnen über den Intimbereich ihrer Ex-Partner diskutieren, baden sie freizügig im Whirlpool. Bei Mareike und Vanessa wird es jedoch ungemütlicher: Mareike wurde nämlich von den anderen Teilnehmern nominiert und muss jetzt zittern. Auch Cathleen wartet auf die erste Entscheidung.

News am 20. Februar: Kuss zwischen Michelle und Philipp

Nach der streitbehafteten Folge am Vortag kehrt die Liebe zurück zu Big Brother 2020: Michelle und Philipp küssen sich innig auf der Couch des Glashauses. Dahinter steckt allerdings keine plötzlich entflammte Liebe, sondern ein verlorenes Spiel von Kandidat Philipp gegen Kumpel Mac. Chancen auf Wiederholung bestehen kaum: Nach dem Kuss berichtet Kandidatin Michelle, es sei etwas kratzig gewesen - und ein bisschen "wie in der Schule".

News am 19. Februar: Stressfaktor steigt

Der Stressfaktor bei Big Brother 2020 steigt nach der ersten Nominierung deutlich an. Besonders Cathleen, Mareike und Mac fordern von den anderen Bewohnern Antworten, was letztlich in einem Strudel aus gegenseitigen Anschuldigungen, Beleidigungen und Tränen mündet.

News am 18. Februar: Die ersten Nominierungen fanden statt

Gestern konnten sich alle Teilnehmer erstmals in dieser Staffel gegenseitig auf die Abschussliste setzen. Die meisten Bewohner entschieden sich dabei für Cathleen und Mareike. Nächste Woche entscheidet sich, wer letztenendes gehen muss.

News am 15. Februar: Fünf Tage sind überstanden

Der gestrige Valentinstag war nicht nur von Liebe geprägt. Für Michelle beispielsweise stellte sich ernsthaft die Frage, ob sie sich auch mal unterordnen muss.

News am 14. Februar: Ganzkörper-Überwachung schockiert die Bewohner

Dass die Bewohner einer Bewertung unterliegen, ist bekannt. Als Marie allerdings einen Blick in den Spiegel wirft, ist sie schockiert: Sie kann dort sowohl ihr Gewicht als auch ihre Vitalwerte ablesen. Scheinbar werden die Bewohner nicht nur äußerlich beobachtet, sondern auch auf Herz und Nieren gescannt.

News am 13. Feburar: Tränen in Folge 3

Nur wenige Stunden nach dem Einzug fließen bei Maria und Cathleen die ersten Tränen. Cedric beichtet den anderen etwas, das ihn schwer belastet, und Denny spricht erstmals über sein Vater-Dasein und die Suche nach einer neuen Beziehung

News am 12. Februar: Tim spricht in Folge 2 von "Big Brother" über seine Sexualität

Die 14 Kandidaten haben sich auf Glashaus und Blockhaus aufgeteilt. Nun lernen sie sich genauer kennen: Tim sprach direkt offen über seine Sexualität. Ob er auch auf Männer stehe? Der 21-jährige Student gab an, dass er gerne bisexuell wäre - er sei es aber nicht.

News am 11. Februar: "Big Brother" startet an Tag 1 mit Wendler-Diss

"Big Brother" 2020: Gestern am 10.2.20 startete das "Big Brother"-Revival mit Folge 1. Zum Start gab es für einige Kandidaten den ersten kleinen Schock: Sieben der 14 Neubewohner mussten sofort ins Blockhaus, den spartanisch eingerichteten Teil des Camps. Für die anderen sieben Einziehenden ging es dagegen ins Luxusdomizil.

Die Zuteilung ist natürlich nicht final - im Verlauf der Show müssen die Bewohner die Häuser mehrfach wechseln. Dieser sogenannte Bereichswechsel wird von den Zuschauern der Show über die App kontrolliert und orientiert sich an den Bewohnerbewertungen. Nach Tag 1 von "Big Brother" 2020 haben Mac aus dem Glashaus und Tim aus dem Blockhaus die schlechtesten Bewertungen (2,7), Denny aus dem Glashaus liegt mit 3,6 Sternen aktuell vorn.

"Big Brother" 2020, Folge 1: Kandidat Pat verrät intime Details

Promis sind dieses Mal zwar keine dabei - in Folge 1 von "Big Brother" 2020 auf Sat.1 musste gestern dann aber trotzdem ein Promi dran glauben: Kandidat Pat enthüllte, dass er als 12-Jähriger durch "Big Brother" seine Homosexualität entdeckt habe - Kandidat Walter habe ihm damals sehr gefallen.

Als Moderator Jochen Schropp ihm eröffnete, dass Walter mittlerweile Frau und Familie habe, antwortete Pat, er sei damals ja erst 12 gewesen - und damit zu jung für eine Beziehung. Schropps trockene Entgegnung: "Frag mal den Wendler, das hätte der schon irgendwie möglich gemacht" - ein klarer Seitenhieb auf Michael Wendlers Beziehung mit der Abiturientin Laura Müller und wohl der härteste Spruch in Folge 1.

News am 10. Februar: Heute ziehen die Kandidaten ein

Heute Abend ziehen die Kandidaten bei "Big Brother" 2020 ein. Dabei gibt es zwei Häuser: ein Glashaus und ein Blockhaus. Im Glashaus warten auf die Bewohner zahlreiche Annehmlichkeiten, die das moderne Leben bietet: Technische Geräte und Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Gütern. Hunger, Durst und Kälte sind hier ein Fremdwort. Doch der Luxus birgt auch Schattenseiten, denn im gläsernen Bereich bleibt nicht viel geheim. Im Glashaus sind die Bewohner auch dem permanenten und teils gnadenlosen Feedback der Zuschauer ausgesetzt.

Anders geht es im einfachen Blockhaus zu. Hier müssen die Bewohner etwas für ihren Lebensstandard tun. Mit der gegebenen Verpflegung müssen sie haushalten. Zwar ist hier deutlich mehr Teamarbeit gefragt, um einen komfortablen Lebensstandard zu halten, jedoch werden die Bewohner des Blockhauses nicht unmittelbar mit dem Feedback der Zuschauer konfrontiert.

Denn: In der SAT.1-App haben Zuschauer die Möglichkeit, die Bewohner zu bewerten. Der Bewohner-Wert hat Auswirkungen auf ihr Leben bei "Big Brother" 2020.

News am 7. Februar: Erste Infos zu den Kandidaten von Big Brother 2020 bekannt

Vor dem Einzug der 14 Kandidaten am Montag enthüllt Sat.1 die Kandidaten noch nicht komplett. Mittlerweile sind aber zumindest erste Angaben bekannt. So heißen die Bewohner:

Cathleen (38)

Cedric (26)

Mareike (37)

Mac (33)

(33) Maria (35)

René (44)

Denny (32)

Gina (19)

Vanessa (26)

Philipp (30)

Patrick (30)

Tim (21)

Michelle (26)

Rebecca (21)

News am 27. Januar: Big-Brother-Motto lautet "Wie viel ist ein Mensch wert?"

Die Kandidaten von "Big Brother" 2020 sind bislang nicht bekannt. Fest steht aber: Zuschauer werden die Bewohner über eine App bewerten können. Wie Sat.1 nun in einem Video zeigte, lassen sich bis zu fünf Sterne vergeben.

Dazu hat der Sender das provokante Motto "Wie viel ist ein Mensch wert?" ausgegeben. In den sozialen Netzwerken bekommt Sat.1 dafür Kritik, da manche eine Parallele zur NS-Zeit sehen. Der Sender weist diese zurück und gibt gegenüber Der Westen an, dass die Show immer schon ein Sozialexperiment gewesen sei. "In der Jubiläumsstaffel haben die Zuschauer erstmals die Möglichkeit, nicht nur übers Telefon-Voting, sondern mit direkter Bewertung den Bewohnern Feedback zu geben."

News am 3. Januar: Start-Termin von "Big Brother" 2020 bekannt

Dass "Big Brother" 2020 ins Fernsehen zurückkehrt, ist schon länger bekannt. Nun steht fest, dass das schon früh im Jahr der Fall sein wird. Der Sender Sat.1 hat nun nämlich den Start-Termin bekanntgegeben: Los geht es am 10. Februar 2020 um 20.15 Uhr.

Die Moderation der Live-Shows wird Jochen Schropp übernehmen. Ansonsten hält sich der Sender mit Informationen noch sehr bedeckt. Die Kandidaten sind noch nicht bekannt. Es ist auch noch nicht klar, ob es einen 24-Stunden-Live-Stream aus dem Haus geben wird.

Jochen Schropp moderiert "Big Brother" 2020. Bild: SAT.1 / Julian Essink

News zu "Big Brother" 2020: Neuigkeiten zu Sendung und Kandidaten - Vorschau auf Folgen

Schon im vergangenen Jahr hatte Sat.1 angekündigt, "Big Brother" 2020 zurückzubringen - nachdem in vergangenen Jahren nur die Promi-Variante zu sehen war, die sehr gute Quoten erreichte. Im Februar wird die neue Staffel mit "Normalos" ausgestrahlt.

In diesem News-Blog liefern wir die Neuigkeiten rund um die Sendung und natürlich die Kandidaten, die auf engsten Raum miteinanderauskommen müssen und dabei rund um die Uhr gefilmt werden. In der Vergangenheit hat das Fehlen der Privatsphäre immer wieder zu Konflikten zwischen den Bewohnern geführt.

Sobald die Show beginnt, werden wir die Folgen auch mit Vorschauen und Nachberichten begleiten, die wir in diesem Blog verlinken - dadurch verpassen Sie keine News zur Sendung. (AZ)

