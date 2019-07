vor 23 Min.

News zu "Bauer sucht Frau International", Folge 5: Im Finale wird es romantisch

"Bauer sucht Frau International": In Folge 5 geht die Hofwoche zu Ende, Entscheidungen müssne gefallen werden. Hier lesen Sie alle News rund um die RTL-Show.

"Bauer sucht Frau International": Die RTL-Show startete bereits am 24. Juni. Auch heute Abend wollen die Bauern wieder alles geben, um die Liebe ihres Lebens für sich zu gewinnen. Alle Neuigkeiten rund um die Show finden Sie in unserem News-Blog.

"Bauer sucht Frau International": News im Blog

22. Juli: Wichtige Entscheidungen und Romantik pur

Auch heute Abend suchen bei "Bauer sucht Frau International" deutschsprachige Landwirte aus der ganzen Welt die große Liebe. In der finalen Folge machen die Bauern Nägel mit Köpfen und entscheiden sich für eine Herzdame. Hier lesen Sie unseren Vorbericht: "Bauer sucht Frau International", Folge 5: Das romantische Finale

15. Juli: Die Bauern zeigen sich von ihrer romantischen Seite

In Folge 4 von "Bauer sucht Frau International" kochen die Emotionen hoch. Die Bauern zeigen sich bei Einzeldates und Flirts während der Arbeit von ihrer romantischen Seite. Langsam kristallisiert sich heraus, für welche der Hofdamen das Herz der Bauern schlägt. Eine ausführlichen Nachbericht zu Folge 4 lesen Sie hier: "Bauer sucht Frau International", Folge 4: Die Emotionen kochen hoch

8. Juli: Bauer Rüdiger in Südafrika testete seine Kandidatinnen

In Folge 3 von "Bauer sucht Frau International" wollte Bauer Rüdiger Martha bei einem Einzeldate auf ihre Alltagstauglichkeit am Hof testen. So ließ er sie mit dem LKW fahren. Das Martha gar keinen Führerschein hat, schien zunächst niemanden zu stören, bis sie in die Scheune fahren sollte. Den Nachbericht zur dritten Folge lesen Sie hier: "Bauer sucht Frau International", Folge 3: Martha und die Probefahrt

1. Juli: Bauer Rainer in Australien trifft seine Damen

Für Farmer Rainer in Australien beginnt endlich das große Abenteuer "Bauer sucht Frau International". Nervös und im frisch geputzten Wagen fuhr er zum Flughafen, um seine drei Damen abzuholen. Dabei hatte er wohl die Zeit nicht im Blick und überhaupt lief alles anders als von ihm geplant. Bei den anderen Kandidaten lief es hingehen um einiges besser. Die ersten Trennungen trübten jedoch die Stimmung. Einen ausführlichen Nachbericht lesen Sie hier: "Bauer sucht Frau International", Folge 2: Rainer begrüßt seine Damen

24. Juni: Bauern haben die Qual der Wahl

Am Montag startete der Ableger der RTL-Kuppelsendung "Bauer sucht Frau International". In Folge 1 studierten die Bauern die vielen Bewerberinnen und mussten sich entscheiden, mit wem sie die kommende Hofwoche verbringen wollen. Doch die Auswahl fiel den Landwirt nicht leicht. Die Zusammenfassung zur Folge 1 lesen Sie hier: "BsF International", Folge 1: Bauern haben die Qual der Wahl

11. Juni: Wer sind die Kandidaten?

Wer sind eigentlich die Kandidaten bei "Bauer sucht Frau International"? Sechs Bauern suchen in der neuen Sendung nach der Liebe. Das sind die Teilnehmer in der Übersicht:

Freddy (26) aus Kanada

Stefan (32) aus Namibia

Tom (59) aus Costa Rica

Marco (34) aus Chile

Rainer (60) aus Australien

Rüdiger (37) aus Südafrika

Genauer stellen wir die Kandidaten in diesem Artikel vor: Kandidaten bei Bauer sucht Frau International.

5. Juni: Wann laufen die Folgen?

Insgesamt zeigt RTL fünf Folgen von "Bauer sucht Frau" International. Ab dem 24. Juni laufen diese immer montags ab 20.15 Uhr.

Die Episoden lassen sich nicht nur im TV sehen. RTL zeigt die Sendung auch im Live-Stream. Dafür ist allerdings ein Abo für TV Now Premium nötig, das nach einer Testphase von 30 Tagen 2,99 Euro im Monat kostet.

29. Mai 2019: Start-Termin steht fest

Im Herbst kehrt "Bauer sucht Frau" mit einer neuen Staffel zurück. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr aber auch erstmals einen Ableger. Bei "Bauer sucht Frau International" kommen die Kandidaten aus verschiedenen Ländern - sind aber alle deutschsprachig. Jetzt steht der Start-Termin fest: Am 24. Juni geht es los.

Am eigentlichen Konzept ändert sich abgesehen von den internationalen Teilnehmern wenig. Interessierte Frauen konnten sich darum bewerben, die Landwirte kennezulernen. Jeder Bauer verbringt auf seinen Hof eine Woche mit einer möglichen künftigen Partnerin. Dabei wird sich zeigen, ob sich Liebe entwickelt und ob die Frauen überhaupt mit dem Leben auf einem Hof oder einer Farm zurechtkommen. Moderiert wird die Show von Inka Bause.

