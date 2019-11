vor 37 Min.

News zu DSDS 2020: Start-Termin steht fest

News zu "Deutschland sucht den Superstar": Der Start-Termin von DSDS 2020 steht fest. Hier bekommen Sie alle Infos.

DSDS 2020: News zu "Deutschland sucht den Superstar" heute am 27.11.19

Update am 27. November: Start-Termin von DSDS 2020 steht fest

Nun ist klar, wann DSDS 2020 im TV startet: Wie RTL bekanntgegeben hat, ist Staffel 17 ab dem 4. Januar zu sehen.

In jeder Woche wird es zwei neue Folgen geben: "Deutschland sucht den Superstar" wird immer am Samstag und am Dienstag ab 20.15 Uhr zu sehen sein.

Los geht es mit den Castings. Für 126 Kandidaten geht es weiter in den Recall in Sölden und für 26 in den Auslandsrecall in Südafrika. Am Ende wird der Gewinner in den Live-Shows ermittelt.

9. Oktober: Xavier Naidoo singt seiner Frau einen Liebesbeweis

Aktuell wird in Sölden in Österreich der Recall von DSDS 2020 gedreht. Xavier Naidoo vermisst seine Ehefrau Julia dabei so sehr, dass er ihr einen Liebesbeweis singt - in einer Gondel.

Sie möchten sich seine Botschaft anhören? Das Video gibt es hier auf dieser offiziellen Seite von RTL .

4. September: Wer sitzt eigentlich in der DSDS-Jury?

An der Jury hat sich im Vergleich zur vergangenen Staffel nichts geändert Sie besteht daher aus diesen vier Juroren:

Pop-Titan und DSDS-Urgestein Dieter Bohlen

Sänger Xavier Naidoo

Sänger Pietro Lombardi

Profitänzerin und Choreografin Oana Nechiti

Dieter Bohlen sitzt übrigens schon seit der ersten Staffel im Jahr 2002 in der DSDS-Jury und geht nun mit der Sendung in die 17. Staffel.

3. September 2019: Aufzeichnungen für DSDS 2020 starten

"Deutschland sucht den Superstar" wird im Januar 2020 ins Fernsehen zurückkehren - so viel hat RTL schon verraten, ohne einen genauen Start-Termin zu nennen. Die Aufzeichnungen begannen heute am 3. September 2019 mit offenen Castings in Füssen.

Auch 2020 werden wohl wieder viele ungewöhnliche Kandidaten zu sehen sein. Aber welcher Teilnehmer hat das Zeug zum Superstart? In diesem Blog bekommen Sie die News rund um DSDS 2020. Sobald die Ausstrahlung im Januar startet, finden Sie hier auch Vorschauen und Nachberichte zu den einzelnen Folgebn. (AZ)

