News zu Folge 6 von "The Biggest Loser" 2020: Kandidaten bekamen Post aus der Heimat

News zu "The Biggest Loser" 2020 auf Sat.1: Gestern am 9.2.20 läuft Folge 6.

Folge 6 von "The Biggest Loser" 2020 am 9.2.20 hielt für die Kandidaten so einige Überraschungen bereit. Hier die News im Blog.

"The Biggest Loser" 2020: Das sind die News im Blog

10. Februar: Coach Ramin meckert lautstark während der Challenge

Erst gab es Post aus der Heimat und Tränen, dann Schweiß und Unmut bei der Challenge: Folge 6 von " The Biggest Loser" brachte die Kandidaten körperlich und emotional an ihre Grenzen. Bei der Challenge konnte dann auch Coach Ramin nicht mehr anders und meckerte lautstark an seinem Team Blau herum. Wer am Ende gehen musste, lesen Sie in unserem Nachbericht: "The Biggest Loser" 2020 gestern am 9.2.20, Folge 6: Post von der Familie.

9. Februar: Kandidaten bekommen Post von ihren Liebsten

Bei "The Biggest Loser" ist inzwischen Halbzeit. Um den Kandidaten nochmal einen zusätzlichen Motivationsschub zu geben, haben sich die Coaches etwas ganz besonderes ausgedacht: Die Kandidaten bekommen Post von zu Hause. Klar, dass dabei bei dem ein oder anderen im Camp die Tränen fließen.

3. Februar: Zwei Kandidaten schneiden beim Wiegen schlecht ab - doch wer ist raus?

"The Biggest Loser" 2020: Folge 5 der Sat.1-Abnehmshow hatte es in sich. Die Kandidaten mussten einen Berg erklimmen - nur um am Gipfel mit neuerlicher Konkurrenz konfrontiert zu werden. Denn auf der Spitze warteten mit Sarah und Dominic Harrison die Coaches des neuen "Secret Team", das in den finalen Shows für mehr Wettbewerb sorgen wird. Auch zwei Kandidaten mussten einen Schock verkraften: Die beiden schnitten beim Wiegen am schlechtesten ab. Einer öffnete sich emotional, erzählte aus seiner Kindheit - und ist dennoch raus - doch wer? Die Antwort sowie alle Infos zu "The Biggest Loser", Folge 5, lesen Sie in unserem Nachbericht: "The Biggest Loser" 2020 am 2.2.20 mit Folge 5: Die Harrisons kommen - wer ist raus?

2. Februar: Die Harrisons haben eine Botschaft für die Kandidaten

In dieser Woche haben die Kandidaten die Aufgabe einen Berg zu erklimmen, während sie an den Beinen aneinander gefesselt sind. Keine leichtes Unterfangen, denn dadurch müssen sie nicht nur auf ihr eigenes Tempo achten, sondern auch ihre Team-Kollegen im Auge behalten. Oben angekommen wartet dann eine Überraschung auf sie: Sarah und Dominic Harrison besuchen die Kandidaten im Camp und haben eine Nachricht für sie. Doch was haben wollen sie den beiden Teams mitteilen? Was kommt auf die Kandidaten zu? Alle Infos zur heutigen Sendung lesen Sie in unserer Vorschau: "The Biggest Loser" 2020, Folge 5 am 2.2.20: Die Harrisons kommen ins Camp

27. Januar: Camp-Chefin Christine Theiss bricht Challenge ab

Zum ersten Mal in dieser Staffel kämpften die Kandidaten gestern in Teams. Die Aufgabe war es, eine Statue auf einem Podest vollständig mit Sand zu bedecken. Was sich eigentlich relativ machbar anhörte, stellte sich als unlösbare Aufgabe heraus. Nach zweieinhalb Stunden wurde die Challenge von Christine Theiss abgebrochen und als unentschieden gewertet. Was sonst noch alles in Folge 4 passierte und wer das Camp verlassen musste, lesen Sie in unserem Nachbericht: "The Biggest Loser" 2020, Folge 4 am 26.1.20: Erste Challenges in Teams

26. Januar 2020: 100 Gramm in einer Woche?

In Folge 4 treten die Kandidaten von "The Biggest Loser" erstmals in Teams gegeneinander an. Team Blau wird von Coach Ramin geleitet, während Petra für das rote Team verantwortlich ist. Die Arbeit im Team macht es den Kandidaten oft leichter, weil sie nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich sind, sondern auch für ihre Team-Kollegen abliefern müssen. Da ist es besonders enttäuschend, wenn das Ergebnis beim Wiegen ernüchtert. Hat ein Kandidat in Folge 4 wirklich nur 100 Gramm abgenommen? Alle Infos zur heutigen Sendung lesen Sie in unserer Vorschau: "The Biggest Loser" 2020, Folge 4 am 26.1.20: Es geht in die Teams.

20. Januar 2020: Jan geht freiwillig

Für den 26-jährigen Jan aus Bielefeld war es keine leichte Entscheidung. Immerhin hatte er sich vorgenommen mit einem Endgewicht von 90 bis 100 Kilogramm das Camp auf Naxos zu verlassen. Am Ende waren es 141,2 Kilogramm bei einem Startgewicht von 152,1. Grund für seine Entscheidung ist seine kranke Tochter, die an einem Nierenleiden leidet.

Zwei andere Kandidaten waren eigentlich schon sicher raus: Tülay und Joell, der nur 500 Gramm abgenommen hatte. Wer von den beiden nach Hause musste, lesen Sie in unserem Nachbericht: "The Biggest Loser" 2020, Folge 3 am 19.1.20: Jan geht freiwillig.

13. Januar 2020: Daniel verliert Rekordgewicht

Die erste Sport-Challenge ist in Folge 2 geschafft und es geht zum Wiegen. Da überrascht Kandidat Daniel: Er verliert 21,4 Kilogramm. Das ist ein neuer Rekord bei "The Biggest Loser". Bei der Challenge verletzte sich Sascha und musste von einem Arzt behandelt werden. Doch der Kandidat kämpft sich durch.

Was in Folge 2 von "The Biggest Loser" sonst geboten war, können Sie hier nachlesen: "The Biggest Loser" 2020, Folge 2 am 12.1.20: Daniel verliert 21,4 Kilo.

12. Januar 2020: Ein Kandidat verletzt sich in der ersten Challenge - Ein Arzt greift ein

Für viele der Kandidaten sind vor allem die sportlichen Herausforderungen in der Sendung ein großes Hindernis. Neben den Sporteinheiten fordern auch die wöchentlichen Challenges einiges von den Kandidaten ab. Vor allem für Sascha ist die Challenge in dieser Woche anstrengend: Er hat große Probleme mit seinem Knie und befürchtet sich nach einem lauten "Knack" verletzt zu haben. Ein Arzt muss ihn untersuchen, um sicherzustellen, dass nicht mit langfristigen Folgen zu rechnen ist.

Was außerdem in der Folge 2 passiert, erfahren Sie in unserer Vorschau: "The Biggest Loser" 2020, Folge 2 am 12.1.20: Arztbesuch in der ersten Challenge.

6. Januar 2020: Diese Kandidaten sind weiter - und diese Kandidaten trainieren im "Secret Team" bei "The Biggest Loser"

Staffel 11 von "The Biggest Loser" startete gestern mit Folge 1. Zum Start gab es eine Überraschung: Erstmals wurde zusätzlich zu den regulären Kandidaten ein "Secret Team" aufgestellt, von dem die Coaches Ramin Abtin und Petra Arvela nichts wissen. Camp-Chefin Christine Theiss war hingegen gleich eingeweiht. Zum geheimen Team gehören sechs Kandidaten, von denen vier ins Halbfinale einziehen und dabei den regulären Kandidaten Plätze streitig machen können.

Doch auch das reguläre Team hat es in sich: Die 18 Kandidaten in roten Shirts setzten sich in Folge 1 im harten Boot Camp durch - Wasser, Sand, Wanderungen in der Sonne - für die Abnehmwilligen gab es zum Start das volle Programm.

Welche Kandidaten weiter sind und wer im "Secret Team" steht, erfahren Sie in unserem Nachbericht: "The Biggest Loser" 2020, Folge 1: Diese Kandidaten sind im Camp.

2. Januar 2020: Coaches von "The Biggest Loser" 2020

Drei Coaches sind in der neuen Staffel von "The Biggest Loser" dabei - und zwar:

Dr. Christine Theiss

Ramin Abtin

Petra Arvela

1. Januar 2020: "The Biggest Loser" 2020 startet am Sonntag - News und Vorschauen im Blog

Bei "The Biggest Loser" 2020 werden 18 stark übergewichtige Kandidaten in Griechenland gegen ihre Pfunde kämpfen. Drei Coaches stehen ihnen dabei zu Seite. Am Ende geht es um die Frage, welcher Teilnehmer den größten Erfolg schafft.

Die Sendung geht in diesem Jahr bereits in Staffel 11. Am Konzept ändert sich wenig - abgesehen von einem "Secret Team". Neu is vor allem der Ort: Es wird nicht mehr in Spanien trainiert, sondern auf der griechischen Insel Naxos. Dabei steht für die Kandidaten nicht nur Sport auf dem Programm. Sie lernen unter anderem auch, wie gesunde Ernährung aussehen soll. Auch Zuschauer werden von den Coaches sicherlich noch ein paar Tipps für einen gesunden Lebensstil mitnehmen.

Start mit Folge 1 ist am 5. Januar um 16.30 Uhr. Danach laufen die Folgen immer sonntags ab 17.30 Uhr. In diesem News-Blog erfahren Sie die Neuigkeiten rund um die Sendung. Wir informieren über Kandidaten und Folgen. Ab dem Start der Sendung verlinken wir hier auch auf Vorschau und Nachbericht zu den einzelnen Episoden. (AZ)

