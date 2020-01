11:03 Uhr

News zu "Let’s Dance" 2020: Start-Termin und erste Kandidaten bekannt

"Let’s Dance" 2020, News: Nun steht der Start-Termin von Staffel 13 fest. Und auch die ersten Kandidaten sind schon bekannt. Hier die Neuigkeiten im Blog.

"Let’s Dance" 2020: News heute am 13.1.20

Update am 13. Januar 2020: Erste Kandidaten von "Let’s Dance" 2020 stehen fest

Insgesamt treten 14 Kandidaten bei "Let’s Dance" 2020 an. Nun hat RTL die ersten vier bekanntgegeben:

Ilka Bessin : Komikerin

Komikerin Luca Hänni : Sänger, DSDS-Gewinner von 2012

Sänger, DSDS-Gewinner von 2012 Steffi Jones : Ex-Nationalspielerin

Ex-Nationalspielerin Tijan Njie : Schauspieler, bekannt aus "Alles was zählt"

News am 10. Januar: Start-Termin ist bekannt

"Let's Dance" startet 2020 besonders früh in die neue Staffel: Die Folgen laufen ab dem 21. Februar auf RTL, wie der Sender nun bekanntgegeben hat. Die Show ist dann immer am Freitagabend zu sehen.

In der ersten Folge werden die 14 Promi-Kandidaten erst einmal erfahren, mit welchen Profitänzern sie antreten werden. In den Folgen danach wird es dann ernst für sie. Sie müssen mit ihren Choreografien die Jury überzeugen. Am Ende jeder Show scheidet das schwächste Paar aus - bis im Finale die Gewinner ermittelt werden.

Aktuelle News zu "Let's Dance" 2020 rund um Folgen und Kandidaten

In diesem News-Blog bekommen Sie die Neuigkeiten rund um "Let’s Dance" 2020. In Staffel 13 der RTL-Show werden wieder 14 Promis um den Sieg tanzen.

Bewertet werden die Kandidaten von der bewährten Jury aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Auch bei den Moderatoren gibt es keine Änderungen: Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen durch die Sendung. Hier bekommen Sie die Neuigkeiten. Nacht dem Start der Sendung verlinken wir auch auf unsere Vorschau- und Nachbericht-Artikel.

