News zu "Ready to Beef": Heute startet das neue Koch-Duell

Tim Mälzer und Tim Raue sind die Gastgeber von "Ready to beef". In unserem Blog bekommen Sie alle News.

"Ready to Beef", News: Heute läuft erstmals "Ready to Beef". Hier bekommen Sie Neuigkeiten und Informationen rund um die Sendung.

15. November 2019: Heute startet "Ready to Beef"

Nach einer kurzen TV-Pause ist Tim Mälzer nun wieder als Gastgeber in seiner neuen Sendung zu sehen. Heute startet das Format "Ready to Beef" auf Vox.

Worum geht es bei "Ready to Beef"?

Gemeinsam mit Tim Raue lädt der Sternekoch Tim Mälzer renommierte Profi-Köche aus ganz Deutschland in die Sendung ein, und lässt sie im Kochduell gegeneinander antreten. Dabei werden den Kontrahenten zu Beginn jeder Runde ein bis zwei für sie unerwartete Produkte vorgegeben, die sie in ihrem Gericht als Hauptzutat verarbeiten müssen.

Welcher Koch am Ende der 10- bis 20-minütigen Runden das bessere Gericht gekocht hat, entscheidet dann alleine Sternekoch und Gastgeber Tim Raue, der als Schiedsrichter fungiert.

"Ready to Beef": Wer ist heute dabei?

In der Auftaktfolge um 20:15 Uhr tritt Mario Lohninger gegen Max Strohe an. In der Folge im Anschluss, um 21.15 Uhr steigen dann Tristan Brandt und The Duc Ngo zusammen mit ihren Kochteams in den Ring.



15. Oktober 2019: Diese Köche sind als Kandidaten dabei

Vox hat nicht nur bekanntgegeben, dass "Ready to Beef" am 15. November startet - auch die Kandidaten wurden öffentlich gemacht. In jeder Folge treten zwei Profi-Köche mit ihren Küchen-Teams in drei Runden gegeneinander an. Während Tim Mälzer die Moderation übernimmt, wird Tim Raue als Juror die Gerichte bewerten.

Das sind die Duelle in den einzelnen Folgen:

Mario Lohninger gegen Max Strohe

gegen Tristan Brandt vs. The Duc Ngo

vs. The Duc Ngo Holger Bodendorf vs. Max Stiegl

vs. Max Stiegl Rino Frattesi vs. Nathalie Dienstbach

Maximilian Lorenz vs. Jens Jakob

vs. Jens Jakob Martin Müller vs. Tohru Nakamura

Sepp Schellhorn vs. Christoph Kunz

vs. Christoph Kunz Viktoria Fuchs vs. Alexander Wulf

"Ready to Beef" hat einen Start-Termin

Mit "Ready to Beef" kommt ein neues Koch-Duell ins TV, bei dem Tim Mälzer als Gastgeber und Tim Raue als Juror dabei ist. In jeder Folge ihrer Sendung treten zwei andere Profi-Köche gegeneinander an.

Nun steht auch fest, wann "Ready to Beef" startet: Der Start-Termin ist der 15. November 2019. Die Sendung läuft dann immer am Freitagabend ab 20.15 Uhr. Gleichzeitig gab Vox bekannt, dass schon Staffel 2 in Arbeit ist. Die Dreharbeiten starten im Dezember.

In diesem News-Blog bekommen Sie erst einmal die Neuigkeiten rund um Staffel 1. Sobald die Sendung gestartet ist, finden Sie hier auch Vorschauen und Nachberichte zu jeder Folge. (AZ)

