News zu "The Biggest Loser" 2020 heute: "Secret Team" trainiert mit Sarah Harrison

News zu "The Biggest Loser" 2020: Zum ersten Mal gibt es ein "Secret Team", das von Dominic und Sarah Harrison trainiert wird.

"The Biggest Loser" 2020: Die News im Blog

5. Januar 2020: Dominic und Sarah Harrison trainieren "Secret Team"

Staffel 11 von " The Biggest Loser" führt etwas Neues ein: Erstmals wird zusätzlich zu den regulären Kandidaten ein "Secret Team" trainieren, von dem die Coaches Ramin Abtin und Petra Arvela nichts wissen. Camp-Chefin Christine Theiss ist hingegen eingeweiht. Zum geheimen Team gehören sechs Kandidaten, von denen vier ins Halbfinale einziehen und dabei den regulären Kandidaten Plätze streitig machen können.

Trainiert wird das "Secret Team" von den Influencern Dominic und Sarah Harrison. Sarah Harrison - früher Sarah Nowak - war in der Vergangenheit schon mehrmals im TV zu sehen. 2015 war sie zuerst Kandidatin bei "Der Bachelor", dann bei "Promi Big Brother".

Eine ausführliche Vorschau auf den Show-Start finden Sie hier: Heute "The Biggest Loser" 2020: Das "Secret Team" ist neu bei Sat.1

2. Januar 2020: Coaches von "The Biggest Loser" 2020

Drei Coaches sind in der neuen Staffel von "The Biggest Loser" dabei - und zwar:

Dr. Christine Theiss

Ramin Abtin

Petra Arvela

1. Januar 2020: "The Biggest Loser" 2020 startet am Sonntag - News und Vorschauen im Blog

Bei "The Biggest Loser" 2020 werden 18 stark übergewichtige Kandidaten in Griechenland gegen ihre Pfunde kämpfen. Drei Coaches stehen ihnen dabei zu Seite. Am Ende geht es um die Frage, welcher Teilnehmer den größten Erfolg schafft.

Die Sendung geht in diesem Jahr bereits in Staffel 11. Am Konzept ändert sich wenig - abgesehen von einem "Secret Team". Neu is vor allem der Ort: Es wird nicht mehr in Spanien trainiert, sondern auf der griechischen Insel Naxos. Dabei steht für die Kandidaten nicht nur Sport auf dem Programm. Sie lernen unter anderem auch, wie gesunde Ernährung aussehen soll. Auch Zuschauer werden von den Coaches sicherlich noch ein paar Tipps für einen gesunden Lebensstil mitnehmen.

Start mit Folge 1 ist am 5. Januar um 16.30 Uhr. Danach laufen die Folgen immer sonntags ab 17.30 Uhr. In diesem News-Blog erfahren Sie die Neuigkeiten rund um die Sendung. Wir informieren über Kandidaten und Folgen. Ab dem Start der Sendung verlinken wir hier auch auf Vorschau und Nachbericht zu den einzelnen Episoden. (AZ)

