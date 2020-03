vor 32 Min.

News zu "The Mole" 2020: Das ist der Start-Termin

In diesem Blog lesen Sie die News zu "The Mole".

Die News zu "The Mole": Sat.1 bringt das Format nach fast 20 Jahren zurück ins deutsche Fernsehen. Hier erfahren Sie unter anderem den Start-Termin.

"The Mole": News heute am 30.3.20

News am 30.3.20: Start-Termin von "The Mole" steht fest

Mittlerweile ist klar, ab wann " The Mole" auf Sat.1 läuft. Der Sender hat bekanntgegeben, dass es ab dem 6. Mai mit der Neuauflage des Formats losgeht.

Die Sendung wird dann immer am Mittwochabend ab 20.15 Uhr im Fernsehen und auch im Stream laufen. In jeder Episode müssen die Kandidaten und die Zuschauer rätseln, welcher Teilnehmer der Maulwurf ist und die anderen in Wirklichkeit sabotiert.

News zu "The Mole" 2020: Neuigkeiten, Vorschauen und Nachberichte

In diesem Blog lesen Sie die News zur Sat.1-Sendung "The Mole" 2020. Das Format lief schon in den Jahren 2000 und 2001 unter dem Namen "Der Maulwurf - Die Abenteuershow" auf ProSieben. Fast 20 Jahre später wird die Sendung nun wiederbelebt.

Die Moderatoren Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" führen durch die Abenteuershow, bei der die Kandidaten in Argentinien Aufgaben meistern müssen - am besten in Zusammenarbeit.

Doch einer der Teilnehmer ist ein Maulwurf, der die Gruppe im Geheimen sabotiert. Die anderen müssen herausfinden, wer der Verräter ist. Am Ende jeder Folge werden den Kandidaten 20 Fragen zum Maulwurf gestellt. Wer die wenigsten richtig beantwortet, muss die Show verlassen.

In diesem News-Blog liefern wir die Neuigkeiten zur Show und zu den Kandidaten. Nach dem Start von "The Mole" verlinken wir hier auch auf unsere Vorschau-Artikel und Nachberichte zu den einzelnen Folgen der Sendung. (AZ)

