News zu "The Voice Kids"2020, Folge 2: Disney-Song am 1.3.2020

"The Voice Kids" 2020 geht heute am 1.3.20 mit Folge 2 weiter. Einer der Kandidaten bringt die Jury zum Tanzen. Hier bekommen Sie alle News zur Sendung.

"The Voice Kids" 2020, News: Folge 2 heute am 1.3.20 - Vorschau

1. März: Besondere Song-Auswahl in Blind Audition 2

Der zehnjährige Yike hat die Jury mit einem noch nie vorgetragenen Song beeindruckt. Seine Darbietung von "Un Poco Loco" aus dem Disney-Film Coco überzeugt alle Juroren - es wird vier Mal gebuzzert. Lena Meyer-Landrut drückt sogar in den ersten 15 Sekunden und tanzt anschließend fröhlich zu dem Gitarrenstück. Um den jungen Kandidaten in ihr Team zu locken, ahmen die Juroren sogar den Ruf am Anfang des Liedes nach. Für wen sich Yike entscheidet, sehen sie heute Abend um 20.15 Uhr.

24. Februar: Freddy Mercury-Fan Luca schafft es in die nächste Runde

Zum Auftakt von " The Voice Kids" trat ein ganz besonderer Kandidat vor die Jury. Der 12-jährige Luca hat sich Freddy Mercury nicht nur musikalisch zum Vorbild gemacht, sondern auch optisch. Alle vier Jurymitglieder buzzerten nach seiner Darbietung von „Bohemian Rhapsody“ und er entschied sich im Team Lena um den Sieg zu kämpfen.

23. Februar: Heute beginnt "The Voice Kids" 2020

"The Voice Kids" kehrt heute Abend um 20.15 Uhr mit Staffel 8 ins TV zurück. Auf Sat.1 wurden bereits einige Kandidaten vorgestellt. Hier die Namen im Überblick:

Suzan

Sila

Naima

Phil

Miguel

Yaiza

Benedikta

Lisa-Marie

Nikolas

Vor allem der elfjährige Nikolas berührt die Jury mit seiner Version von "Someone you loved" (Lewis Capaldi). Ob er allerdings weiter ist, steht erst heute Abend fest.

13. Januar: Das ist der Start-Termin

Mittlerweile hat "The Voice Kids" 2020 einen Start-Termin: Die Sendung wird ab dem 23. Februar zu sehen sein. Die neuen Folgen laufen immer am Sonntag um 20.15 Uhr.

Und noch eine Neuigkeit hat Sat.1 bekanntgegeben: Die Schwestern Mimi & Josy aus Augsburg werden als Backstage-Moderatorinnen dabei sein. Die beiden hatten die vergangene Staffel gewonnen.

News am 23. November: Die Jury steht fest

"The Voice Kids" geht 2020 in die nächste Runde. Dann wollen junge Talente auf der Bühne wieder mit starker Stimme die Jury überzeugen. Wann es losgeht, steht noch nicht genau fest. Die Juroren sind allerdings schon bekannt.

Neu dabei sind Florian Sump und Lukas Nimscheck von der Band "Deine Freunde", die Musik für Kinder macht. Hier ein Überblick über die komplette Jury:

Lena Meyer-Landrut

Max Giesinger

Sasha

Deine Freunde mit Florian Sump und Lukas Nimscheck

News zu "The Voice Kids" 2020: Neuigkeiten, Infos, Vorschau, Nachbericht

In diesem News-Blog bekommen Sie immer die aktuellen Neuigkeiten rund um "The Voice Kids" 2020. Außerdem liefern wir zu jeder Folge Vorschau und Nachbericht, sobald die Sendung gestartet ist.

Am grundlegenden Konzept hat sich auch in der neuen Staffel nichts geändert. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 15 Jahren treten an und wollen erst einmal die Jury überzeugen. Wer von einem Coach in ein Team aufgenommen wird, tritt dann noch in mehreren Runden gegen andere Teilnehmer an - bis am Ende der oder die Sieger feststehen.

In der vergangenen Staffel hatten sich Mimi & Josy aus Augsburg durchgesetzt. Hier können Sie noch einmal unseren Podcast mit den beiden jungen Musikerinnen hören:

